ماكرون يبحث مع بوتين ودراغي الملف الأفغاني

جيفروي فان دير هاسيل ا ف ب/AFP

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في قصر الاليزيه في باريس في 1 حزيران/يونيو 2021.

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باريس (أ ف ب)

شدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مباحثات هاتفية مع كلّ من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الخميس على ضرورة أن يكون هناك "تعاون دولي وثيق" بشأن الأزمة في أفغانستان، بحسب ما أعلن الإليزيه.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إنّه خلال محادثته مع بوتين التي استمرت أكثر من ساعة ونصف الساعة ناقش ماكرون بشكل خاص "التوقّعات ذات الأولوية في ما يتعلّق بحركة طالبان" التي استولت على السلطة في كابول.

وأوضح البيان أنّ في صدارة ما يتوقّعه المجتمع الدولي من الحركة الإسلامية المتشدّدة هو "مكافحة تهريب المخدّرات والأسلحة ومقاطعة الحركات الارهابية الدولية واحترام حقوق المرأة".

وأضاف أنّ الرئيسين "اتّفقا على أن يكون هناك تنسيق وثيق خلال الأيام والأسابيع المقبلة، على الصعيد الثنائي وكذلك داخل مجلس الأمن الدولي وفي إطار مجموعة العشرين".

وفي ما خصّ المكالمة الهاتفية بين ماكرون ودراغي، قال الإليزيه إنّ الرجلين شدّدا أيضاً على "الحاجة إلى تعاون وثيق" داخل الاتحاد الأوروبي "من أجل إجلاء الأوروبيين والأفغان الأكثر عرضة للخطر، وكذلك أيضاً من أجل استشراف تداعيات الأزمة الأفغانية".

ومنذ مطلع الأسبوع، ناقش الرئيس الفرنسي الوضع في أفغانستان مع كلّ من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، علماً بأنّ هذا الملف سيكون محور قمة لمجموعة الدول السبع الأسبوع المقبل.

وخلال محادثته مع بوتين، دعا ماكرون مجدّداً إلى إطلاق سراح المعارض الروسي أليكسي نافالني "بعد عام من محاولة الاغتيال التي كان ضحية لها، ووفقاً لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"، بحسب بيان الإليزيه.

كما أعرب الرئيس الفرنسي عن أمله في أن تجري الانتخابات التشريعية في روسيا في أيلول/سبتمبر المقبل "وفق معايير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا"، بحسب البيان.

© 2021 AFP