بطولة إنكلترا: أرسنال يحسم بقاء أوديغارد بتعاقد نهائي

دان مولن صور مشتركة/ا ف ب

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لندن (أ ف ب)

حسم أرسنال الإنكليزي لكرة لقدم الجمعة بقاء صانع الألعاب النروجي مارتن أوديغارد في صفوفه بعد أن دافع في الموسم الماضي عن قميصه معاراً من ريال مدريد الاسباني، بعدما توصل إلى إتفاق نهائي مع النادي المدريدي في صفقة قدرت قيمتها بـ 40 مليون يورو.

عبّر مدرب نادي "المدفعجية" الاسباني ميكيل أرتيتا عن رضاه من اتمام الصفقة قائلاً "جعلنا أفضل (الموسم الماضي)، وكنّا نحتاج للمزيد من الخيارات والبدائل من أجل الإبداع".

وأضاف "ما زال لاعباً شاباً ولكن مع خبرة كبيرة في الأندية ويملك موهبة فريدة من ناحية الاسلوب الذي نريد أن نعتمده، لذا أنا سعيد جداً لان النادي بذل هذه الجهود (للتعاقد معه)".

وكان أوديغارد البالغ 22 عاماً انضم إلى أرسنال على سبيل الإعارة في النصف الثاني من الموسم الماضي، بعدما فشل في حجز مركز أساسي له في النادي المدريدي.

وسجل الدولي النروجي هدفين ومرر مثلهما في 20 مباراة للنادي اللندني، لينال استحسان مدربه الاسباني أرتيتا، لكنه فشل في مساعدة فريقه على التأهل لمسابقة أوروبية وذلك للمرة الاولى منذ 25 عاماً، بحلول أرسنال في المركز الثامن في "بريميرليغ".

وأشارت تقارير صحافية إلى أن أرسنال وافق على دفع قرابة 41 مليون يورو للحصول على خدمات النروجي الذي شوهد في لندن الاربعاء حيث خضع للفحص الطبي، ولكن من دون تحديد مدة العقد.

وكان أوديغارد انضم إلى نادي العاصمة مدريد في سن الـ 16 عاماً قادماً من سترومسغودسيت في عام 2015، لكن من دون أن يتمكن من فرض نفسه حيث خاض 8 مباريات في "لا ليغا" فقط، فأمضى عامين معاراً مع هيريفين الهولندي قبل أن ينتقل إلى مواطنه فيتيس ارنهيم وثم ريال سوسييداد الاسباني وأرسنال.

واستهل أرسنال الموسم الجديد بخسارة مفاجئة أمام برنتفورد الوافد حديثاً إلى الدوري الممتاز بنتيجة صفر-2، حيث بات عليه أن يتصالح مع جماهيره عندما يخوض مباراته الأولى في عقر داره أمام حامل لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا تشلسي الأحد ضمن منافسات المرحلة الثانية للـ"بريميرليغ"، علما انه من المستبعد مشاركة أوديغارد في هذه المباراة.

لكن من المحتمل ان يكون موجودا للمواجهة التالية أمام مانشستر سيتي حامل اللقب.

من ناحية أخرى، دخل أرسنال بقوة على خط ضمّ حارس شيفيلد يونايتد آرون رامسديل حيث ذكرت التقارير أنّ ناديه حصل على عرض مقابل 30 مليون جينه استرليني للانضمام الى "غانرز".

وفي حال الإعلان الرسمي، سينافس رامسديل، الالماني برند لينو على حراسة مرمى الفريق.

وسترفع الصفقتان من إجمالي ما أنفقه أرسنال في سوق الإنتقالات الصيفي الى 100 مليون جينه استرليني (124 مليون يورو) بعد إنضمام الدولي بن وايت مقابل 50 مليون جينه استرليني، إضافة الى الظهير الأيسر البرتغالي نونو تافاريس ولاعب الوسط البلجيكي ألبيرت سامبي-لوكونغا.

© 2021 AFP