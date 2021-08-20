دورة سينسيناتي: بارتي إلى نصف النهائي على حساب كرايتشيوكوفا

الأسترالية آشلي بارتي خلال مبارتها في الدور ربع النهائي من دورة سينسيناتي الأميركية في 20 آب/أغسطس 2021

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سينسيناتي (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

عبرت الأسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى عالميًا الجمعة بسهولة إلى الدور نصف النهائي من دورة سينسيناتي، إحدى دورات الألف ضمن رابطة المحترفات لكرة المضرب، بفوزها على التشيكية باربورا كرايتشيكوفا العاشرة 6-2، 6-4.

وهذا هو الفوز الثاني لبارتي على كرايتشكوفا خلال شهر، إذ سبق للأسترالية أن تفوقت على بطلة رولان غاروس لهذا العام في الدور الـ16 من بطولة ويمبلدون الشهر الماضي، في طريقها إلى ثاني ألقابها في البطولات الكبرى بعد فرنسا المفتوحة 2019.

وتلتقي بارتي (25 عامًا) في دور الأربعة مع الألمانية أنجليك كيربر أو التشيكية الأخرى بترا كفيتوفا.

ووصلت بارتي الى سينسيناتي بعد خروج مخيب من الدور الأول في أولمبياد طوكيو حيث كانت أبرز المرشحات للفوز بالذهبية، قبل أن تعوّض ببرونزية الزوجي المختلط، فيما حققت كرايتشيكوفا ذهبية زوجي السيدات.

وتأمل بارتي أن تستعد بأفضل طريقة لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة التي تنطلق أواخر الشهر الحالي.

بعد فوز سهل في المجموعة الاولى، خسرت بارتي إرسالها في الشوط الثالث من الثانية قبل أن ترد في الثامن وتجدد ذلك في العاشر حاسمة المباراة في ساعة و11 دقيقة.

© 2021 AFP