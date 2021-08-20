طائرة النقل العسكرية الأميركية حملت 823 أفغانياً

طائرة النقل العسكرية الأميركية من طراز "سي-17 غلوب ماستر III" التي نقلت 823 أفغانيا في مطار كابول في 15 آب/اغسطس 2021

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واشنطن (أ ف ب)

كشفت وزارة الدفاع الأميركية الجمعة أنّ طائرة النقل العسكرية التي أقلعت الأحد من كابول واشتهرت بصورة لمئات الأفغان المكدسين داخلها، حملت على متنها عددا غير مسبوق بلغ 823 مسافرا.

وكان التقدير الأوّلي يفيد بوجود 640 أفغانيا نقلوا في حافلات صغيرة فوق المدرج، ولكنّه لم يأخذ في الحسبان 183 طفلاً كانوا في غالبيتهم يجلسون في أحضان أهلهم، وفق توضيح صدر عن القيادة الجوية العسكرية.

ويعدّ الرقم قياسياً لطائرة نقل عسكرية من طراز "سي-17 غلوب ماستر III"، وهو يمثّل أكثر من ضعف قدرتها الاستيعابية.

ولم يحدد البنتاغون عدد أفراد طاقم هذه الطائرة التي أقلعت الأحد في ظروف طارئة.

وأكدت القيادة العسكرية الأميركية أن الطائرة "نقلت بسلام 823 أفغانياً من مطار حامد كرزاي الدولي"، وذلك بعدما سعت الثلاثاء إلى التقليل من جو التسرع والفوضى الذي ساد عمليات الإجلاء.

وقال الجنرال هانك تيلور نيابة عن البنتاغون إن هذه الصورة "تشهد على إنسانية جنودنا في مهمتهم".

© 2021 AFP