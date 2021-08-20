ليفربول في صدد الدخول في مفاوضات لتجديد عقد صلاح (تقارير)

جاستن تاليس ا ف ب

مهاجم ليفربول المصري محمد صلاح محتفلا بعد تسجيله هدفا في مرمى نوريتش سيتي في الدوري الانكليزي. 14 اب/اغسطس 2021

إعلان اقرأ المزيد

لندن (أ ف ب)

يستعدّ ليفربول الإنكليزي للدخول في مفاوضات مع مهاجمه المصري محمد صلاح لتجديد عقده، بعد نجاحه في تجديد عقود قلب دفاعه الهولندي فيرجيل فان دايك وحارسه البرازيلي أليسون بيكر ولاعب وسطه البرازيلي الآخر فابينيو، بحسب تقارير في وسائل الاعلام الانكليزية.

وذكر موقع "ذي أثلتيك" الموثوق، بان ليفربول سيجعل من صلاح (29 عاما) اللاعب الأعلى دخلا في تاريخ النادي، مشيرا إلى أن صلاح الذي ينتهي عقده في 30 حزيران/يونيو 2023، يتقاضى حاليا مبلغا مقداره 200 الف جنيه اسبوعيا (نحو 270 ألف دولار).

وأضاف الموقع بأن تجديد عقد صلاح بات "أولوية" إلى ليفربول الذي يريد اتمام هذا الأمر قبل الانتقال لتجديد عقد المهاجم السنغالي ساديو مانيه والظهير الايسر الاسكتلندي أندي روبرتسون.

ومنذ انتقاله من روما الإيطالي إلى ليفربول في حزيران/يونيو 2017، خاض صلاح 146 مباراة في صفوف الأخير في الدوري الانكليزي وسجل 96 هدفا، و204 مباريات في مختلف المسابقات وسجل 126 هدفا.

ويحمل عدة أرقام قياسية، أبرزها تسجيله أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد في الدوري الإنكليزي الممتاز برصيد 32 هدفا موسم 2017-2018، علما بأن الرقم القياسي السابق (31 هدفا) كان في حوزة ثلاثة لاعبين وهم الاوروغوياني لويس سواريس والبرتغالي كريستيانو رونالدو وألن شيرر.

كما ساهم صلاح في قيادة فريقه إلى احراز لقب بطل الدوري المحلي موسم 2019-2020 وذلك للمرة الأولى منذ عام 1990، كما قاده إلى احراز دوري أبطال اوروبا عام 2019 بالفوز على مواطنه توتنهام 2-صفر بينها هدف لصلاح بالذات من ركلة جزاء في مطلع المباراة.

© 2021 AFP