نادال يعلن الغياب عن بطولة الولايات المتحدة ونهاية موسمه

اندرياس سولارو ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

إعلان اقرأ المزيد

باريس (أ ف ب)

أعلن الإسباني رافايل نادال المصنّف أول سابقاً والرابع حالياً، نهاية موسمه بسبب عدم تعافيه من إصابة تعرّض لها قبل فترة في قدمه.

وقال نادال عبر حساباته الرسمية على مواصل التواصل الإجتماعي "مرحبا للجميع، أوّد ان اخبركم، للأسف، أنني سأضع حداً لموسم 2021. بصراحة، لقد أمضيت عامًا عانيت فيه من قدمي أكثر مما ينبغي".

وتابع "بعد سلسلة مناقشات مع فريق العمل وعائلتي، اتخذت هذا القرار واعتقد انّه الافضل من اجل الاستمرار في المضي قدماً ومحاولة التعافي بشكل كامل".

وبإعلانه نهاية موسمه، سيغيب نادال عن بطولة الولايات المتحدة المفتوحة التي تنطلق في 30 من الشهر الحالي.

وسيغيب نادال عن بطولة فلاشينغ ميدوز للعام الثاني توالياً، اسوة بغريمه التقليدي السويسري روجيه فيدرر، علماً انّهما فازا باللقب تسع مرات (5 لفيدرر و4 لنادال).

وانسحب نادال أخيراً من دورة تورونتو قبل موعد لقائه في الدور الثاني، علماً أن الاسباني البالغ 35 عاماً غاب أيضاً عن بطولة ويمبلدون الانكليزية وأولمبياد طوكيو بعد خسارته في نصف نهائي بطولان رولان غاروس الفرنسية أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أوّل عالمياً.

كما اعتذر الماتادور الإسباني عن المشاركة في دورة سينسيناتي المقامة حالياً.

وتحدث المصنّف الرابع عالمياً عن حماسته للعودة مستقبلاً وقال "أملك حماسة كبيرة وسأبذل قصارى جهدي للوصول الى أفضل مستوى ممكن، لمواصلة المنافسة بأهداف أكبر وبالأهداف الكبيرة نفسها".

وأضاف نادال "أنا مقتنع بأنه يمكنني تحقيق ذلك إذا تعافيت من الإصابة، وبالطبع من خلال جهد يومي كبير".

وكان نادال (34 عاما) يعاني من الاصابة منذ خروجه من الدور نصف النهائي من بطولة فرنسا المفتوحة إحدى البطولات الاربع الكبرى في حزيران/يونيو الماضي، واكتفى بالمشاركة في دورة واحدة بعدها.

© 2021 AFP