الإعصار "غريس" يشتد قبل أن يصل إلى المكسيك

فيكتوريا رازو اف ب

سيدة تنزع المظلات على شاطئ في شرق المكسيك مع اقتراب الإعصار غريس في 20 آب/أغسطس 2021

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فيراكروز (المكسيك) (أ ف ب)

أعلن المركز الأميركي لمراقبة الأعاصير أن "غريس" تحول إلى إعصار قوي من الفئة الثالثة ليل الجمعة السبت قبل أن يضرب سواحل المكسيك للمرة الثانية.

وقال المركز إن "غريس تحول بسرعة إلى إعصار كبير".

وحدد موقع الإعصار عند الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش من السبت على بعد 120 كيلومترا عن توكسبان، في ولاية فيراكروز شرق المكسيك، ترافقه رياح تبلغ سرعتها 195 كيلومترا في الساعة.

وكانت العاصفة "غريس" تحولت إلى إعصار مع اقترابها من فيراكروز.

ومر الإعصار بعد ذلك عبر شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية الخميس بدون أن يسبب خسائر بشرية أو أضرارا مادية كبيرة.

© 2021 AFP