النيابة العامة البوليفية تطلق ملاحقات ضد الرئيسة الانتقالية السابقة

لويس غاندارياس اف ب

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لاباز (أ ف ب)

أعلن مكتب المدعي العام في بوليفيا الجمعة أنه قدم لائحة اتهام قد تؤدي إلى بدء محاكمة الرئيسة المؤقتة السابقة جانين أنييز في قضية مقتل عشرين محتجا في 2019، بتهم عدة من بينها "الإبادة الجماعية".

وقال المدعي العام خوان لانشيبا إنه قدم إلى "محكمة العدل العليا لائحة اتهام ضد جانين أنييز" التي تخضع للحبس الاحتياطي منذ آذار/مارس.

لكن قرار إجراء محاكمة يجب أن يحصل على تأييد ثلثي أعضاء البرلمان الذي تسيطر عليه الحركة "نحو الاشتراكية" بزعامة الرئيس لويس آرس.

وصدرت لائحة الاتهام بناء على شكوى قدمها أقارب 22 شخصا قُتلوا في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 في مدينة ساكابا وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر في إل ألتو.

وقال النائب العام إن التهم المقبولة مؤقتا هي "إبادة جماعية والتسبب بإصابات خطيرة وإصابات تسببت بوفاة".

وقتل 37 شخصا في أعمال العنف التي تلت الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2019 وترشح فيها الرئيس الأسبق إيفو موراليس لولاية رابعة لكن المعارضة اتهمته بالتزوير.

وبعدما تخلى عنه الجيش والشرطة، قدم موراليس استقالته ولجأ إلى المكسيك ثم إلى الأرجنتين.

بعد يومين في 12 تشرين الثاني/نوفمبر، أدت جانين أنييز اليمين كرئيسة مؤقتة.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2020 فاز لويس آرس في الانتخابات الرئاسية وعاد موراليس إلى بوليفيا.

وقال الرئيس الجديد إنه وقعت "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ومذابح وقتل خارج نطاق القضاء" خلال ما وصفه بـ"الانقلاب" على راعيه السياسي إيفو موراليس.

وأوقف القضاء البوليفي بعد ذلك أنييز وعددا من وزراء حكومتها وقادة سابقين في الجيش والشرطة.

ولم يكتب أي تعليق على لائحة الاتهام على حساب أنييز على تويتر الذي يغذيه أقاربها. لكنها طلبت "احترام الدستور وضمان إجراءات قانونية سليمة والمساواة في الوصول إلى القانون".

© 2021 AFP