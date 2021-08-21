بطولة ألمانيا: فرايبورغ يلحق الهزيمة الأولى بدورتموند منذ 11 عاما

توماس كينزل ا ف ب/ا ف ب

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برلين (أ ف ب)

مُني بوروسيا دورتموند بخسارة ثانية في مدى اربعة ايام، إثر سقوطه المفاجىء امام فرايبورغ بنتيجة 2-1 على أرض الاخير في "شوارزوالد ستاديون" ضمن المرحلة الثانية من الدوري الالماني لكرة القدم.

والخسارة هي الاولى لدورتموند امام فرايبورغ ضمن الدوري منذ 11 عاماً، بعد سلسلة فشل فيها الاخير في تحقيق اي فوز على منافسه في 19 مباراة وتحديدا منذ ايار/مايو 2010.

وجاءت الخسارة لتزيد من معاناة دورتموند بعد أيام قليلة على خسارته مواجهة كأس السوبر الالماني امام غريمه التقليدي بايرن ميونيخ 3-1 على أرضه في "سيغنال إيدونا بارك" الثلاثاء.

ويخوض دورتموند الموسم الحالي بقيادة مدرب جديد هو ماركو روزه المنتقل اليه من بوروسيا مونشنغلادباخ. وكان فريق منطقة الرور الصناعية خسر جهود احد ركائزه في الموسم الماضي الجناح الانكليزي جايدون سانشو لكنه احتفظ بخدمات هدافه النروجي الشاب ايرلينغ هالاند الذي صام اليوم للمباراة الثانية عن التسجيل.

وخاض الهولندي دونييل مالن مباراته الاولى اساسيا مع دورتموند منذ إنضمامه الى الفريق الالماني قادماً من ايندهوفن الهولندي، لكنها كانت بداية سيئة بشكل عام.

وعن المباراة، علّق المدافع مانويل اكانجي "ارتكبنا اخطاء سخيفة جداً، مرتين!".

وتابع "لا نستطيع ان ندعو الفرق للتسجيل بنا، خصوصاً عندما يكون لدينا طموحات في دوري الابطال" حيث سيكتشف فريقه خصومه في المسابقة القارية عندما تجرى القرعة الخميس المقبل.

-أزمة دفاعية-

جاءت بداية المباراة صاعقة بالنسبة لدورتموند الذي كان يمني النفس بتحقيق فوز يعيد له الثقة بعد لاسقوط امام الفريق البافاري، حيث خطف فرايبورغ التقدم عن طريق اختصاصي الركلات الثابتة الايطالي فينشينزو غريغور من ركلة حرّة رائعة رست في الجهة اليسرى من مرمى الحارس السويسري غريغور كوبل (5).

حاول دورتموند القيام بردّة فعل إثر الهدف الاول، فتحرّك خط هجومه بقيادة الموهبة الفذّة، النروجي إرلينغ هالاند، فكانت الفرصة الاولى لزميله الإنكليزي جود بلينغهام لكنّ تسديدته اليسرى من داخل المنطقة نجح حارس فرايبورغ مارك فليكن بالتصدي لها (13)، ومن ثمّ كان لهالاند نفسه فرصة اخرى إلا انها لم ترق الى مستوى الهدف المنشود الذي بحث عنه الضيوف.

وتمكن اصحاب الأرض من الدخول الى غرفة الملابس بين الشوطين بتقدم ثمين على حساب ثالث البوندسليغا الموسم الماضي بخلاف جميع التوقعات.

-7 اهداف في 3 مباريات!-

ويعاني دورتموند من ازمة في الدفاع إذ تلقى 7 اهداف في ثلاث مباريات، وعلى الرغم من عودة نجم الدفاع ماتس هوملس بعد تعافيه من الإصابة، إلا انّ دفاع دورتموند بقي يتلقى الاهداف بغزارة هذا الموسم ما يطرح علامات إستفهام كبيرة حول قدرة الفريق على المنافسة رغم امتلاكه احد افضل خطوط الهجوم في البوندسليغا من خلال تسجيله لستة اهداف في مباراتين حتى الآن. وكان دورتموند قد وقع في سلسلة اخطاء كارثية وساذجة خلال مباراته امام بايرن، ما اعطى الاخير فرصا بالجملة للتسجيل.

وتابع دورتموند ضغطه غير المثمر في النصف الثاني من اللقاء، لكن المفاجأة اتت من جديد عبر فرايبورغ الذي ضاعف تقدمه عن طريق المجري رولاند تشالاي بتسديدة في الزاوية اليمنى وبتمريرة حاسمة من لوكاس هولر (52).

واستمر ضغط الضيوف عن طريق الثنائي هالاند - بلينغهام، واثمر هدفاً لكن بمساعدة من لاعب وسط فرايبورغ يانيك كيتل الذي سدّد الكرة عن طريق الخطأ في شباك فريقه مانحاً الفريق "الأصفر والأسود" فرصة العودة الى اللقاء (58). ويعود الفضل ايضا في هذا الهدف الى فيليكس باسلاك بعد عرضيته التي حاول من خلالها ايجاد قدم بلينغهام لكنّ كيتل وجد نفسه تحت الضغط فأصاب مرمى فريقه عوض التشتيت بعيداً.

وفي سعيه لقلب نتيجة المباراة، دفع المدرب ماركو روزه بالدولي الالماني يوليان براندت مكان الأميركي جيوفاني رينا لتنشيط خط الهجوم وتفعيل الجهة اليسرى. إلا ان محاولاته باءت بالفشل لإدراك التعادل مع إغلاق فرايبورغ للمساحات بشكل كامل.

وتصدر فولفسبورغ الترتيب موقتا بفوزه على هرتا برلين 2-1. سجّل البلجيكي دودي لوكيباكيو هدف التقدم لفريق العاصمة (60) فيما عادل ريدل باكو لفولفسبورغ (74) قبل ان يحرز لوكاس نميشا هدف الفوز للاخير (88).

كما فاز بوخوم على ماينتس بهدفين نظيفين سجلهما الفليبيني المولود في ألمانيا غيرريت هولتمان (21) وسيمون زولر (30).

كذلك، تعادل فرانكفورت امام أوغسبورغ من دون أهداف، وتعادل غرويثر فورث امام أرمينيا بيليفيلد 1-1.

وكانت المرحلة افتتحت الجمعة بفوز ساحق للايبزيغ وصيف البطل على حساب شتوتغارت برباعية نظيفة.

يواجه باير ليفركوزن نظيره بوروسيا مونشنغلادج في وقت لاحق اليوم، في حين تختتم المرحلة الاحد، فيلعب هوفنهايم مع أونيون برلين وبايرن ميونيخ حامل اللقب الموسم الماضي مع كولن.

© 2021 AFP