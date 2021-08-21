ترامب ينتقل من الترحيب باللاجئين الأفغان الى التحذير من تدفقهم

سول لوب ا ف ب/AFP/ارشيف

إعلان اقرأ المزيد

واشنطن (أ ف ب)

وراء غالبية التصريحات المفعمة بالتعاطف تجاه الحلفاء الأفغان الذين يسعون إلى الفرار من طالبان، بدأت ترتفع أصوات من اليمين المتشدد الأميركي للتحذير من تدفق اللاجئين الى الولايات المتحدة الآن وفي مقدمهم الرئيس السابق دونالد ترامب.

لاقت صورة أكثر من 800 أفغاني تم إجلاؤهم بشكل طارىء الأحد في طائرة عسكرية أميركية فيما كانت طالبان استولت للتو على السلطة في كابول، رسائل تعاطف واسعة النطاق من جانب الأميركيين المتأثرين بذلك.

وقصة الطاقم الذي قرر الإقلاع بدلا من طرد هؤلاء المدنيين بالقوة من الطائرة المحملة فوق طاقتها، كانت بالنسبة اليهم يرمز الى تقليد الاستقبال في الولايات المتحدة الذي يفتخر فيه كثيرون.

لكن الرئيس الأميركي السابق أصدر بيانا لاذعا الأربعاء.

وقال "هذه الطائرة كان يجب أن تكون مليئة بالأميركيين. أميركا أولا!".

لكن ترامب لم يكن يعتمد الخطاب نفسه قبل يومين من ذلك البيان. فقد كتب آنذاك "هل يمكن أن يتصور أحد أن جيشنا خرج قبل إجلاء المدنيين وغيرهم ممن كانوا صالحين لبلدنا ويجب السماح لهم بالسعي الى اللجوء؟"، موجها انتقادات لاذعة الى الرئيس جو بايدن بسبب سرعة الانسحاب الأميركي والفوضى التي سادت عمليات الإجلاء.

بين البيانين، صدرت أصوات معلقين نافذين من اليمين المتشدد ومن مستشار سابق مقرب من الملياردير الجمهوري للتحذير من وصول آلاف اللاجئين، مع تحذيرات تنطوي على لهجة معادية للأجانب.

- "يتم غزونا"-

"ارفع يدك إذا كنت تريد أن تهبط هذه الطائرة في بلادك". هذا ما كتبه مقدم البرامج ستيف كورتيس في قناة "نيوزماكس" ساخرا على تويتر تعليقا على الصورة الشهيرة للأفغان على متن الطائرة الأميركية.

من جهته قال تاكر كارلسون المقدم الشهير على شبكة فوكس نيوز "أولاً نحن نغزو، ثم يتم غزونا".

خططت الولايات المتحدة لاجلاء حوالى 30 ألف أميركي وأفغاني من كابول بينهم مترجمون وسائقون ومتعاقدون ساعدوا القوات الدولية على مدى 20 عاما وباتوا يخشون تعرضهم لانتقام في ظل نظام طالبان.

بالنسبة لستيفن ميلر الذي كان مستشارا مقربا لدونالد ترامب في البيت الأبيض، فان إدارة بادين وعبر إجلاء الحلفاء الأفغان لديها "هدف سياسي" واضح اكثر مما هو انساني.

وأضاف الاحد على تويتر وعلى التلفزيون قد يكون أكثر "إنسانية" وأقل كلفة بالنسبة للولايات المتحدة أن تتركهم في منطقتهم الأصلية، في جنوب آسيا. لكن "اللاجئين لديهم وصول سريع إلى المواطنة بالتالي فان إعادة التوطين الأولية ستؤدي إلى موجة هجرة ضخمة متواصلة".

هذا يعني أن الديموقراطيين يريدون مجتمعا حجم البيض فيه أقل وأكثر تنوعا يصوت لصالحهم في المستقبل.

ولخص تشارلي كيرك وهو مقدم إذاعي شاب ذو مواقف راديكالية وداعمة بقوة لدونالد ترامب، الأمر بشكل أكثر وضوحا.

وقال "ألا يمكن رؤية ما يجري هنا؟ جو بايدن يريد حوالى مئتي ألف إلهان عمر أخرى" في إشارة الى النائبة الديموقراطية في الكونغرس اللاجئة السابقة من الصومال، "لكي يأتوا إلى الولايات المتحدة لتغيير سياستها بشكل دائم".

وأثرت هذه الأصوات على دونالد ترامب هذا الأسبوع، لكنه تبقى أقلية في صفوف الجمهوريين حيث كانت الشخصيات الكبرى حتى المقربة من الرئيس السابق لا تزال تدافع الجمعة عن استقبال أولئك الذين خاطروا بحياتهم لمساعدة الأميركيين.

كتب السناتور ليندسي غراهام "يشرفنا إجلاء الأفغان الذين قاتلوا إلى جانبنا بشجاعة".

لكن البيت الأبيض يراقب بلا شك سلسلة التعليقات المعادية للاجئين وفي مقدمها مواقف ترامب لانه قد ينتهي به الأمر بان يؤثر على النقاش العام.

في الانتظار، فان التجاذب بين الجمهوريين يعطي مادة للديموقراطيين للسخرية.

فقد كتب السناتور كريس مورفي صباح الجمعة ساخرا "كل الجمهوريين الذين يقولون إن لديهم واجبا أخلاقيا بإجلاء الأفغان وكل الجمهوريين الذين يقولون إن لدينا واجبا أخلاقيا بإبقاء اللاجئين خارج البلاد، سيكون عليهم أن يجتمعوا ويتناقشوا قريبا".

© 2021 AFP