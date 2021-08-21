دورة سنسيناتي: بارتي تطيح بكيربر وتبلغ النهائي

ديلان بويل GETTY IMAGES NORTH AMERICA/غيتي عبر ا ف ب

الاسترالية اشلي بارتي تتصدى لكرة منافستها الالمانية انجيليك كيربر خلال الدور نصف النهائي من دورة سينسيناتي الاميركية في كرة المضرب. 21 اب/اغسطس 2021

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سينسيناتي (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

تغلبت الاسترالية اشلي بارتي المصنفة اولى عالميا على الالمانية انجيليك كيربر 6-2 و7-5 السبت وبلغت المباراة النهائية لدورة سينسيناتي الاميركية، إحدى دورات الألف نقطة للماسترز لدى السيدات.

وتلتقي بارتي التي لم تخسر اي مجموعة في سينسيناتي حتى الان، في المباراة النهائية مع التشيكية كارولينا بليشكوفا او الاسبانية باولو بادوسا.

ولم تواجه الاسترالية التي تتصدر تصنيف اللاعبات المحترفات منذ 82 اسبوعا، اي صعوبة في حسم المجموعة الاولى، لكنها لقيت مقاومة كبيرة في الثانية قبل ان تحسم الامور في صالحها في مدى 75 دقيقة محققة فوزها الرابع على منافستها مقابل خسارتين.

وكانت كيربر تعرضت للخسارة للمرة الاخيرة امام بارتي بالذات في نصف نهائي بطولة ويمبلدون في تموز/يوليو الماضي.

وستكون بارتي احدى ابرز المرشحات لاحراز بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، اخر البطولات الاربع الكبرى ضمن الغراند سلام والتي تنطلق في 30 من الشهر الحالي على ملاعب فلاشينغ ميدوز في نيويورك.

وسبق لبارتي ان احرزت لقبين كبيرين في رولان غاروس عام 2019 وويمبلدون خلال العام الحالي.

© 2021 AFP