دورة سينسيناتي: بارتي ومدفيديف وروبليف إلى نصف النهائي

الأسترالية آشلي بارتي خلال مبارتها في الدور ربع النهائي من دورة سينسيناتي الأميركية في 20 آب/أغسطس 2021

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سينسيناتي (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

عبرت الأسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى عالميًا والروسي دانييل مدفيديف الثاني الجمعة بسهولة إلى الدور نصف النهائي من دورة سينسيناتي، إحدى دورات الألف لدى السيدات والماسترز لدى الرجال.

وتأهل المصنفون الأربعة الأوائل في الدورة لدى الرجال إلى الدور نصف النهائي.

وتفوّقت بارتي على التشيكية باربورا كرايتشيكوفا العاشرة 6-2، 6-4، فيما اكتسح مدفيديف الإسباني بابلو كارينيو بوستا الثاني عشر 6-1، 6-1.

وهذا هو الفوز الثاني لبارتي على كرايتشيكوفا في أقل من شهرين، إذ سبق للأسترالية أن تفوّقت على بطلة رولان غاروس لهذا العام في الدور الـ16 من بطولة ويمبلدون الشهر الماضي، في طريقها إلى ثاني ألقابها في البطولات الكبرى بعد فرنسا المفتوحة 2019.

قالت بعد الفوز "أشعر وكأني قمت بعمل جيد على إرسالي. في جميع أشواط إرسالي باستثناء واحد، شعرت أني أحكمت سيطرتي".

وتلتقي بارتي (25 عامًا) في دور الأربعة مع الألمانية أنجليك كيربر التي تأهلت على حساب التشيكية بترا كفيتوفا بعد انسحاب الاخيرة عندما كانت متأخرة 6-4، 3-3 بسبب آلام في المعدة.

ووصلت بارتي الى سينسيناتي بعد خروج مخيب من الدور الأول في أولمبياد طوكيو حيث كانت أبرز المرشحات للفوز بالذهبية، قبل أن تعوّض ببرونزية الزوجي المختلط، فيما حققت كرايتشيكوفا ذهبية زوجي السيدات.

وتأمل بارتي أن تستعد بأفضل طريقة لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة التي تنطلق أواخر الشهر الحالي.

أقصت الاسترالية كيربر من نصف نهائي ويمبلدون هذا العام لتعادل المواجهات المباشرة بينهما 3-3.

قالت عنها بعد الفوز "حتى في الأيام التي لا تقدم أفضل مستوياتها، تجد طريقًا للخروج من المأزق وتكافح للبقاء في المباريات وتمنح نفسها فرصة الفوز. أنجي هي إحدى أفضل المنافسات في العالم. تعلم كيفية خوض الدورات والبطولات المهمة".

بعد فوز سهل في المجموعة الأولى، خسرت بارتي إرسالها في الشوط الثالث من الثانية قبل أن ترد في الثامن وتجدد ذلك في العاشر حاسمة المباراة في ساعة و11 دقيقة.

واستمرت القصة الخيالية للسويسرية جيل تايخمان المشاركة ببطاقة دعوة، بفوزها على البطلة الأولمبية مواطنتها بليندا بنتشيتش 6-3 و6-2.

قالت الفائزة البالغة 24 عاما "كل الأمور سارت على ما يرام، شعرت بالراحة منذ البداية".

تواجه في النهائي التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة خامسة التي أوقفت مشوار الإسبانية باولا بادوسا 7-5 و2-صفر قبل انسحابها لاصابة بكتفها الأيمن.

- الأربعة الأوائل -

ولدى الرجال، ثأر مدفديف من الإسباني بابلو كارينيو-بوستا المصنف سابعا الذي أقصاه من الدور ربع النهائي في أولمبياد طوكيو قبل أن يحقق البرونزية، منهيًا المواجهة في غضون 54 دقيقة.

وهذا الانتصار الرابع للروسي على حساب الإسباني في سادس مواجهة بينهما.

قال الروسي "كان شعوري رائعا خلال المباراة. في هكذا ظروف، تحاول أن تفوز في أسرع وقت ممكن، خصوصا ضد كارينيو بوستا القادر على العودة في أي لحظة وجذبك إلى الراليات الطويلة".

تابع مدفيديف الذي حقق فوزه الثامن تواليا "حاولت أن أضغط عليه باستمرار وأنا سعيد لتحقيق ذلك".

وضرب مدفيديف المتوج الأسبوع الفائت بدورة تورونتو للماسترز موعدًا مع مواطنه أندري روبليف المصنف سابعًا عالميًا الذي تأهل على حساب الفرنسي بنوا بير (50) 6-2، 3-6، 6-3.

كان بير يخوض الدور ربع النهائي في دورة ماسترز للمرة الاولى منذ روما 2013 بعد.

وفاز مدفيديف بمبارياته الأربع حتى الآن ضد روبليف، بينها ربع نهائي هذه الدورة في 2019 عندما أحرز الروسي اللقب.

علّق الروسي "أنا سعيد للعب أمامه، لأنه تحد جميل لي لأرى ما يجب تحسينه".

واحتاج اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف ثانيا إلى ثلاث مجموعات لتخطي الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم 6-2 و5-7 و6-1، ليبلغ تاسع نصف نهائي هذا الموسم.

قال "صعبت علي الأمور في المجموعة الثانية وتعيّن علي ايجاد حلول مختلفة. رفعت من نسبة شراستي في الثالثة".

تابع "صبرت كثيرا لحصد النقاط في الثالثة. لكن كنت مصمما ولم أكن متساهلا".

وخرج النروجي كاسبر رود، بطل 3 دورات هذا الصيف على التراب في غضون ثلاثة أسابيع، أمام الألماني ألكسندر زفيريف المتوج في أولمبياد طوكيو الأخير 6-1 و6-3.

© 2021 AFP