القس الأميركي والناشط الحقوقي جيسي جاكسون نقل إلى المستشفى بسبب كوفيد

جانلويجي غيرسيا ا ف ب/ارشيف

صورة مؤرخة في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2005 للقس الاميركي جيسي جاكسون في جوهانسبورغ

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واشنطن (أ ف ب)

نقل القس والناشط الشهير في مجال الحقوق المدنية في الولايات المتحدة جيسي جاكسون إلى المستشفى بعدما ثبتت إصابته بفيروس كورونا رغم حصوله على اللقاح، كما أعلنت السبت المنظمة التي يرأسها.

ويعالج جيسي جاكسون (79 عاما) وزوجته جاكلين جاكسون (77 عاما) في مستشفى نورثوسترن في شيكاغو، كما أفادت منظمة "تحالف رينبو بوش كواليشن" التي يرأسها القس في بيان نشر على فيسبوك.

وأضاف البيان أن "الأطباء يراقبون حالتهما في الوقت الراهن. يجب على أي شخص كان على اتصال معهما في الأيام الخمسة أو الستة الماضية أن يتبع" الإرشادات الصادرة عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

وجاكسون وهو رفيق مارتن لوثر كينغ في الستينات وقس معمداني مولود في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 1941 في أميركا كان يسودها الفصل العنصري، ترشح للانتخابات التمهيدية الرئاسية الأميركية مرتين في الثمانينات، وبقي لفترة طويلة الشخصية السوداء الشهيرة الوحيدة التي خاضت السباق إلى البيت الأبيض... حتى باراك أوباما.

وتلقى اللقاح ضد فيروس كورونا في كانون الثاني/يناير الماضي، وحض الأميركيين الأفارقة المترددين على حذو حذوه.

وأعلن جيسي جاكسون في العام 2017 أنه يعاني مرض باركنسون.

وفي تموز/يوليو الماضي، كرّمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس بوسام جوقة الشرف.

© 2021 AFP