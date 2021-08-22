بطولة ألمانيا: غنابري يهدي بايرن فوزه الأول بقيادة ناغلسمان

كريستوف ستاشه ا ف ب

سيرج غنابري يحتفل بتسجيله لبايرن ميونيخ في مرمى ضيفه كولن، ميونيخ في 22 اب/اغسطس 2021

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برلين (أ ف ب)

أهدى سيرج غنابري فريقه بايرن ميونيخ، الساعي الى لقبه العاشر توالياً، فوزه الأول في الدوري الألماني لكرة القدم بقيادة مدربه الجديد يوليان ناغلسمان، وجاء بشق الأنفس على ضيفه كولن 3-2 الأحد في المرحلة الثانية.

وكان النادي البافاري استهل مشواره في الدوري مع المدرب السابق للايبزيغ الذي حل بدلاً من هانزي فليك المنتقل لتدريب المنتخب الألماني، بتعادل مع بوروسيا مونشنغلادباخ 1-1، ليتابع بذلك سلسلة النتائج المتواضعة التي حققها في المباريات الاستعدادية (3 هزائم وتعادل).

لكن بايرن دخل لقاء الأحد بمعنويات مرتفعة بعد تتويجه بأول ألقابه للموسم إثر فوزه الثلاثاء على غريمه بوروسيا دورتموند 3-1 في مباراة الكأس السوبر الألمانية، قبل أن يضيف على حساب كولن الفوز الثاني بقيادة ناغلسمان.

وكان بايرن الأخطر في بداية اللقاء وحصل على فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل عبر توماس مولر بعد تمريرة من البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لكن الكرة لامست القائم (8).

وواصل النادي البافاري أفضليته وحصل على فرص عدة لافتتاح التسجيل أبرزها لنيكلاس زوله بعد لعبة فنية رائعة لكن الحارس تيمو هورن تألق وحرمه من الوصول الى الشباك (24).

وبعد معاناة كبيرة في الشوط الأول، استهل بايرن الثاني بأفضل طريقة وافتتح التسجيل بعد خمس دقائق بفضل البديل جمال موسيالا الذي توغل في الجهة اليسرى وتلاعب بالدفاع قبل أن يعكس الكرة الى ليفاندوفسكي، فأودعها الأخير الشباك (50)، مسجلاً هدفه الثاني في الدوري بعدما كان صاحب هدف التعادل ضد بوروسيا مونشنغلادباخ، والرابع في ثلاث مباريات رسمية بعد ثنائيته في الكأس السوبر.

- كولن يعود من بعيد -

واعتقد بايرن أنه حسم فوزه الثامن توالياً على كولن حين أهداه غنابري الهدف الثاني في الدقيقة 58 بعد عرضية من مولر عجز المدافع الإسباني خورخي ميري عن اعتراضها، لكن كولن رفض الاستسلام وقلص الفارق بعد دقيقتين فقط برأسية من الفرنسي أنتوني موديست بعد عرضية من يوناس هكتور (60).

واكتملت صدمة 20 ألف متفرج في مدرجات "أليانز أرينا" حين خطف كولن التعادل بعد ثوانٍ معدودة عبر مارك أوث بعد تمريرة من النيجيري كينغسلي أيهيزيبوي (62)، إلا أن غنابري فرض نفسه نجم المباراة بإعادة النادي البافاري الى المقدمة بهدفه الشخصي الثاني بتسديدة قوية بعد تمريرة من يوشوا كيميش (71).

وكان ليفاندوفسكي قريباً من توجيه الضربة القاضية للضيوف بعد مجهود من موسيالا ومولر، لكن الحظ عانده بعدما ارتدت الكرة من العارضة (74).

وفي مباراة ثانية، فرض أونيون برلين التعادل 2-2 على هوفنهايم وحرمه من فوز ثان على التوالي، ليخرج بنقطة للمرحلة الثانية.

وبعدما افتتح فريق العاصمة التسجيل عبر نيكو غييسيلمان (10)، أنهى هوفنهايم، الفائز في المرحلة الافتتاحية خارج ملعبه على أوغسبورغ برباعية نظيفة، الشوط الأول متقدماً بفضل النيجيري الأصل كيفن أكبوغوما (14) والدنماركي ياكوب برون لارسون (30)، قبل أن يخطف الضيف التعادل في مستهل الشوط الثاني عبر النيجيري تايوو أوونيّي (47).

ورفع هوفنهايم الذي فشل في تحقيق الفوز على أونيون برلين للمباراة الثالثة توالياً بينهما (هزيمة وتعادلان) بعدما خرج منتصراً من المباراتين الأوليين موسم 2019-2020، رصيده الى أربع نقاط في المركز الثاني خلف فولفسبورغ المتصدر بست نقاط.

وبهذا التعادل، تحضر أونيون برلين الذي أنهى الثواني الأخيرة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه مارفين فريديتش بالإنذار الثاني، بأفضل طريقة لاستضافة كووبيون بالوسورا الفنلندي الخميس في إياب الملحق المؤهل لدور المجموعات من المسابقة القارية الجديدة "يوروبا كونفرنس ليغ"، بعدما فاز ذهاباً 4-صفر.

© 2021 AFP