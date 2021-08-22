بطولة إسبانيا: بيكيه يعاني من إصابة في ربلة الساق

اندر غيينيا ا ف ب

مدافع برشلونة جيرار بيكيه يخرج من الملعب مصاباً خلال المباراة ضد أتلتيك بلباو في الدوري الاسباني لكرة القدم، بلباو في 21 اب/اغسطس 2021

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مدريد (أ ف ب)

كشف برشلونة الإسباني الأحد أن قلب دفاعه جيرارد بيكيه يعاني من إصابة في ربلة الساق اليسرى تعرض لها السبت خلال التعادل أمام أتلتيك بلباو 1-1 في الدوري المحلي لكرة القدم.

وقال النادي الكاتالوني من دون أن يحدد مدة الغياب، إن بيكيه "يتعافى وتطور حالته سيحدد متى سيعود" الى الملاعب.

وخرج بيكيه في الدقيقة 30 من مباراة السبت متأثراً بشكل واضح بعد احتكاك يأليكس بيرينغير، وحل بدلاً منه الأوروغوياني رونالد أراوخو.

وقبل أسبوع، سجل بيكيه الهدف الأول لبرشلونة في الدوري هذا الموسم ممهداً الطريق أمام فريق المدرب الهولندي رونالد كومان للفوز على ريال سوسييداد 4-2 في أول ظهور رسمي للفريق بعد رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الى باريس سان جرمان الفرنسي.

وعانى بيكيه الأمرين الموسم الماضي حيث ابتعد عن الملاعب من تشرين الثاني/نوفمبر حتى نيسان/أبريل بعد إصابتين متتاليتين في ركبته اليمنى.

ويشكل غياب بيكيه مصدر قلق لكومان الذي يتعين عليه إيجاد حلول في مركزي قلب الدفاع، لأن إريك غارسيا الذي لعب بجانب ابن الـ34 عاماً في أول مباراتين من الموسم، سيغيب أيضاً بعد تلقي بطاقة حمراء في الوقت بدل الضائع من مباراة السبت.

ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يشغل مركزي قلب الدفاع ضد خيتافي الأحد المقبل في المرحلة الثالثة من الدوري كل من الفرنسي كليمان لانغليه وأراوخو.

© 2021 AFP