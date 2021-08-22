بطولة إنكلترا: لوكاكو يسجل مع عودته الى تشلسي ويقوده للفوز على أرسنال

البلجيكي روميلو لوكاكو يحتفل بهدفه مع تشلسي ضد أرسنال ضمن الدوري الانكليزي لكرة القدم على ملعب الإمارات في لندن في 22 آب/أغسطس 2021

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لندن (أ ف ب)

حقق المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو عودة ناجحة الى تشلسي مسجلا باكورة أهدافه مع الفريق ليمهد الطريق الى حسم ديربي لندن أمام جاره وغريمه أرسنال 2-صفر الأحد، ضمن قمة المرحلة الثانية من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

بعد أن كانت تشلسي محطته الأولى خارج بلاده عندما انضم إليه قادمًا من أندرلخت في عام 2011، لم يجد لوكاكو مكانه في ستامفورد بريدج ليتنقل بين عدة أندية، آخرها إنتر الذي قاده الموسم الماضي الى لقب الدوري الايطالي، قبل أن يعود الى لندن بعد تسعة أعوام و360 يومًا من مباراته الاولى مع النادي في آب/أغسطس 2011.

ورفع تشلسي بطل أوروبا رصيده الى ست نقاط في الصدارة بالتساوي مع ليفربول وبرايتون وتوتنهام، فيما مني أرسنال بهزيمة ثانية تواليًا بعد سقوطه في الجولة الافتتاحية ضد الوافد الجديد الى دوري الأضواء برنتفورد، ما يضع مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا في مأزق علمًا أنه يواجه البطل مانشستر سيتي تاليًا.

وهذا الفوز الأول لـ"بلوز" على "المدفعجية" في أربع مباريات بعد ثلاث هزائم متتالية في نهائي الكأس المحلية عام 2020 ومباراتي الدوري الممتاز الموسم الماضي.

في مباراته الـ16 فقط بقميص تشلسي، سجل لوكاكو هدفه رقم 114 في الدوري الممتاز الذي يعرفه جيدًا. إذ انتقل من تشلسي الى وست بروميتش ألبيون ثم إيفرتون ومنه الى مانشستر يونايتد عام 2017، قبل ان ينضم الى إنتر في 2019 ويعود الى لندن بصفقة بلغت 97 مليون جنيه استرليني (133 مليون دولار).

وبعدما غاب عن الفوز الافتتاحي لفريق المدرب الألماني توماس توخل أمام كريستال بالاس، بدأ لوكاكو أساسيًا بدلا من مواطن الأول تيمو فيرنر فيما غاب الأميركي كريسيتان بوليسيك لإصابته بفيروس كورونا وحل مكانه الألماني الآخر كاي هافيرتس.

وبعدما غاب عن المباراة الأولى لأرسنال - الذي حقق مركزًا ثامنًا مخيبًا الموسم الماضي ولن يشارك في أية مسابقة أوروبية هذا الموسم - لإصابته بفيروس كورونا، دخل الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ من مقاعد البدلاء في الشوط الثاني، فيما استمر غياب الفرنسي ألكسندر لاكازيت كون نتيجة فحصه لا زالت إيجابية، إلى جانب البرازيلي ويليان والحارس الإيسلندي أليكس رونارسون.

كما يغيب بداعي الاصابة كل من المدافع البرازيلي غابريال ولاعب الوسط الغاني توماس بارتي والمهاجم إيدي نكيتيا.

وهدد أرسنال في الدقيقة الثانية بتسديدة من إيميل سميث رو بيسراه من خارج المنطقة استقرت بين يدي الحارس السنغالي إدوار مندي، كانت الوحيدة بين الخشبات الثلاث للفريق في الشوط الاول.

وسجل لوكاكو هدف التقدم عندما رفع الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش الكرة الى ريس جيمس على الجهة اليمنى داخل المنطقة وسط غياب الرقابة الدفاعية، ومنه الى البلجيكي على باب المرمى تابعها سهلة في الشباك (15)، ليتجاوز رقم إيان رايت أسطورة أرسنال ويصبح في المركز العشرين في قائمة هدافي الدوري الممتاز.

وضاعف جيمس النتيجة بعدما وصلته تمريرة من مايسون ماونت على الجهة اليمنى أيضًا داخل المنطقة سددها صاروخية في أعلى الزاوية اليمنى لمرمى الحارس الألماني بيرند لينو (35).

حسّن أرسنال أداءه في الشوط الثاني وحاول بوكايو ساكا تقليص الفارق بتسديدة قوية من خارج المنطقة أبعدها مندي الى ركنية (52)، ورأسية أخرى للمدافع روب هولدينغ مرت بجانب القائم (60) قبل أن يمنح ساكا مكانه لأوباميانغ (61).

وكاد لوكاكو أن يسجل هدفه الشخصي الثاني برأسية قوية إثر عرضية من ماونت تصدى لها لينو بشكل رائع (77)، قبل أن يُبعد أيضًا محاولة خطرة لهافيرتس (87).

© 2021 AFP