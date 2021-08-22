دورة سينسيناتي: بارتي تحقق لقبها الخامس هذا العام

إعلان اقرأ المزيد

سينسيناتي (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

حققت الأسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى عالميًا أول ألقابها في دورة سينسيناتي، إحدى دورات الألف لدى السيدات بحسب النظام الجديد لرابطة محترفات كرة المضرب، بفوزها الأحد على مفأجأة البطولة السويسرية بيل تيخمان السادسة والسبعين 6-3، 6-1.

وهذا اللقب الخامس لبارتي هذا العام بعد أن حققت الشهر الفائت ثاني ألقابها في بطولات الغراند سلام بفوزها في ويمبلدون، أضافته الى شتوتغارت، ميامي (أيضًا إحدى دورات الألف) ويارا فالي كلاسيك الأسترالية.

وبالتالي تكون الأسترالية (25 عامًا) قد استعدت بأفضل طريقة ممكنة لبطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الاربع الكبرى، التي تنطلق نهاية الشهر الحالي، حيث ستكون أبرز المرشحات للفوز بها.

وعوّضت بارتي بهذا اللقب الخروج المخيب من الدور الأول في أولمبياد طوكيو حيث كانت أبرز المرشحات للفوز بالذهبية، قبل أن تعوّض ببرونزية الزوجي المختلط.

وقدّمت بارتي مستويات مميزة في سينسيناتي، إذ لم تخسر أي مجموعة في طريقها الى لقبها الثالث عشر في مسيرتها الاحترافية، فيما حققت تيخمان أولى مفاجآتها بإطاحة اليابانية ناومي أوساكا المصنفة ثانية عالميًا من الدور الثالث، ثم بمواطنتها بليندا بنتشيتش الفائزة بذهبية فردي السيدات في طوكيو من ربع النهائي قبل أن تقصي التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة رابعة عالميًا من دور الأربعة.

وجاءت المجموعة الأولى متقاربة بين اللاعبتين، إذ حافظت كل منهما على شوط إرسالها قبل أن تتمكن بارتي من الكسر في الثامن وتحسمها لصالحها في التاسع 6-3.

إلا أن سيناريو الثانية كان مختلفًا كليًا، إذ هيمنت الأسترالية من البداية كاسرة إرسال منافستها في الشوط الافتتاحي قبل أن تكرر ذلك مرتين لتتقدم 5-صفر وتكون الفرصة سانحة لحسم المباراة على إرسالها، إلا أنها خسرت الشوط السادس، قبل أن تحسم المواجهة على إرسال منافستها 6-1.

وأنهت بارتي المباراة مع 28 ضربة ناجحة مقابل 12 فقط لخصمتها، كما ارتكبت أخطاء مباشرة أقل من السويسرية (21 مقابل 26).

© 2021 AFP