دورة سينسيناتي: لقب خامس لبارتي هذا العام وثاني لزفيريف في الماسترز

ماثيو ستوكمان غيتي/ا ف ب

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سينسيناتي (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

حققت الأسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى عالميًا لقبها الخامس هذا العام فيما حصد الألماني ألكسندر زفيريف المصنف خامسًا لقبه الثاني في الماسترز في 2021، بتتويجهما في دورة سينسيانتي الأحد على حساب السويسرية بيل تيخمان والروسي أندري روبليف تواليًا.

وتفوقت بارتي في الدورة المصنفة كإحدى دورات الألف لدى السيدات بحسب النظام الجديد لرابطة محترفات كرة المضرب، على مفأجأة البطولة تيخمان السادسة والسبعين 6-3، 6-1.

وهذا اللقب الخامس لبارتي هذا العام بعد أن حققت الشهر الفائت ثاني ألقابها في بطولات الغراند سلام بفوزها في ويمبلدون، أضافته الى شتوتغارت، ميامي (أيضًا إحدى دورات الألف) ويارا فالي كلاسيك الأسترالية.

وبالتالي تكون الأسترالية (25 عامًا) قد استعدت بأفضل طريقة ممكنة لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الاربع الكبرى، التي تنطلق نهاية الشهر الحالي، حيث ستكون أبرز المرشحات للفوز بها.

وأصبحت أول أسترالية تفوز بلقب سينسيناتي منذ إيفون غولاغونغ عام 1973.

وعوّضت بارتي بهذا اللقب الخروج المخيب من الدور الأول في أولمبياد طوكيو حيث كانت أبرز المرشحات للفوز بالذهبية، قبل أن تعوّض ببرونزية الزوجي المختلط.

قالت بعد الفوز "أعتقد أن تقديم هذا المستوى طيلة الأسبوع وإحراز اللقب هو أمر لم أتوقعه حقًا، ولكنه شيء رائع".

وقدّمت بارتي مستويات مميزة في سينسيناتي، إذ لم تخسر أي مجموعة في طريقها الى لقبها الثالث عشر في مسيرتها الاحترافية، فيما حققت تيخمان أولى مفاجآتها بإطاحة اليابانية ناومي أوساكا المصنفة ثانية عالميًا من الدور الثالث، ثم بمواطنتها بليندا بنتشيتش الفائزة بذهبية فردي السيدات في طوكيو من ربع النهائي قبل أن تقصي التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة رابعة عالميًا من دور الأربعة.

وحققت بطلة رولان غاروس 2019 انتصارها الاربعين هذا العام وستحافظ على صدارة التصنيف العالمي يوم الاثنين للأسبوع الـ83 تواليًا.

وجاءت المجموعة الأولى متقاربة بين اللاعبتين، إذ حافظت كل منهما على شوط إرسالها قبل أن تتمكن بارتي من الكسر في الثامن وتحسمها لصالحها في التاسع 6-3.

إلا أن سيناريو الثانية كان مختلفًا كليًا، إذ هيمنت الأسترالية من البداية كاسرة إرسال منافستها في الشوط الافتتاحي قبل أن تكرر ذلك مرتين لتتقدم 5-صفر وتكون الفرصة سانحة لحسم المباراة على إرسالها، إلا أنها خسرت الشوط السادس، قبل أن تحسم المواجهة على إرسال منافستها 6-1.

وأنهت بارتي المباراة مع 28 ضربة ناجحة مقابل 12 فقط لخصمتها، كما ارتكبت أخطاء مباشرة أقل من السويسرية (21 مقابل 26).

كانت تيخمان (24 عامًا) تخوض المباراة النهائية الرابعة في مسيرتها الاحترافية، علمًا أنها تملك لقبين في براغ وباليرمو في 2019.

- خمسة ألقاب في الماسترز -

وواصل زفيريف مستوياته الرائعة بعد تتويجه في وقت سابق من الشهر الحالي بذهبية أولمبياد طوكيو، بعد أن أقصى الصربي نوفاك ديوكوفيتش من نصف النهائي.

وتفوق الألماني على روبليف السابع عالميًا 6-2، 6-3 في طريقه الى لقبه الخامس في دورات الماسترز في مسيرته الاحترافية، والثاني هذا العام بعد مدريد.

وهذا اللقب الرابع هذه السنة بعد أن حقق باكورتها في أكابولكو المكسيكية، والسابع عشر في مسيرته الاحترافية.

وحافظ زفيريف على سجله المثالي ضد الروسي، إذ تفوق عليه للمرة الخامسة في خمس مواجهات بينهما.

ولا يزال زفيريف يبحث عن لقبه الأول في البطولات الكبرى، بعد أن كان قريبًا جدًا في نهائي فلاشينغ ميدوز العام الماضي قبل أن يفوت تقدمه بمجموعتين الى خسارة 3-2 امام النمسوي دومينيك تيم.

وعطفًا على المستويات التي يقدمها أخيرًا، سيشكل الخطر الاكبر على ديوكوفيتش الساعي للفوز بلقبه الرابع في الغراند سلام هذا العام وتحقيق إنجاز تاريخي.

وبعد أن فك زفيريف (24 عامًا) النحس الذي لازمه في سينسيناتي محققًا الاربعاء الماضي فوزه الاول في المحاولة السابعة، بعد أن خرج من الدور الأول كل مرة منذ العام 2015، مضى قدمًا نحو اللقب.

قال بعد الفوز "قبل أسبوعين لم أكن لأقول أن هذه من أفضل الدورات بالنسبة لي، ولكن الآن أصبحت حتمًا من الدورات المفضلة وآمل أن تبقى كذلك في السنوات الـ10-15 المقبلة".

وحرم زفيريف الروسي من لقبه الاول في الماسترز بعد أن خسر أيضًا نهائي مونتي كارلو هذا العام ضد اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

قال الألماني "نعرف بعضنا منذ سن الـ11. أنت تبتسم الآن ولكن أعرف ما تشعر به، ولكن أنا متأكد ان الالقاب ستأتي، ليس فقط الماسترز ولكن غراند سلام أيضًا. أنت من أقرب، إن لم تكن أقرب الأصدقاء إلي ضمن منافسات رابطة المحترفين".

وقدم زفيريف انطلاقة قوية للمباراة كاسرًا إرسال منافسه في الشوطين الافتتاحي والثالث قبل أن يمضي ويحسم المجموعة الاولى 6-2.

جدد ذلك في الشوطين الاول والرابع من الثانية قبل أن يتقدم 5-2 وتكون الفرصة سانحة لحسم اللقب عند شوط إرساله. إلا أنه خسر في أول فرصة كسر حصل عليها الروسي في المباراة. لكن الانتظار لم يدم طويلا كونه رد التحية في الشوط التاسع حاسمًا المجموعة 6-3.

ورغم أن روبليف حقق ضربات رابحة أكثر من الألماني (18 مقابل 16)، إلا أنه ارتكب 19 خطأ مباشرًا مقابل 6 فقط لزفيريف.

© 2021 AFP