نيوزيلندا تشكك في إستراتيجيتها "صفر كوفيد" بسبب المتحورة دلتا

مارتي ميلفيل اف ب/ارشيف

مدينة ولينيغتون في نيوزيلندا خلال فرض حجر ضد كوفيد-19 في 18 آب/أغسطس 2021

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ويلينغتون (أ ف ب)

أقرت نيوزيلندا الأحد بأن استراتيجيتها "صفر كوفيد" مهددة بعودة تفشي فيروس كورونا مدفوعا بالمتحورة دلتا.

وقال الوزير المسؤول عن مكافحة كوفيد-19 كريس هيبكنز لمحطة "تي في إن زي" التلفزيونية "دلتا لا تشبه أي متحورة شهدناها منذ بداية الوباء". واضاف "هذا يغير كل شيء، وهذا يعني أن كل الإجراءات الحالية لدينا تبدو أقل ملاءمة ما يثير تساؤلات حول مستقبل استراتيجيتنا على المدى الطويل".

وتحدث عن 21 إصابة جديدة مرتبطة ببؤرة الوباء التي ظهرت الأسبوع الماضي في أوكلاند. وأدت أول إصابة انتقلت محليا خلال ستة أشهر إلى إغلاق على المستوى الوطني.

وأكد هيبكنز أن احتواء هذه البؤرة كان أصعب بكثير من احتواء البؤر السابقة لأن المتحورة دلتا أشد عدوى.

وأشادت دول كثيرة بالأرخبيل لإدارته الفعّالة لأزمة الوباء حتى الآن بحيث لم تسجّل فيه سوى 26 وفاة فيما عدد سكانه خمسة ملايين نسمة.

ولا تزال حملة التلقيح بطيئة في نيوزيلندا مع تلقيح حوالى 20% من السكان فقط بشكل كامل.

وقال الناطق باسم الحزب الوطني كريس بيشوب، إن الموجة الجديدة للوباء تشير إلى ثغرات في عمل الحكومة في حملة التلقيح، خصوصا بسبب صعوبات الإمداد.

ومن المقرر أن ينتهي الإغلاق الوطني ليل الثلاثاء، لكن هيبكنز قال إن أوكلاند قد تواجه المزيد من القيود حتى لو رفعت في أمكان أخرى.

© 2021 AFP