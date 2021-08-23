السويسري شاكيري في طريقه الى ليون

دمتري لوفيتسكي POOL/ا ف ب

جناح سويسرا جيردان شاكيري في لقطة له خلال مباراة منتخب بلاده في كأس اوروبا 2020 ضد اسبانيا. الثاني من تموز/يوليو 2021

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ليون (أ ف ب)

اعلن نادي ليون الفرنسي عن توصله الى اتفاق يقضي بانتقال جناح ليفربول الانكليزي، السويسري الدولي جيردان شاكيري الى صفوفه في صفقة تقدر ب11 مليون يورو (من ضمنها المكافآت).

وسيخضع شاكيري للفحص الطبي الاثنين قبل التوقيع رسميا على عقده.

ويملك شاكيري (29 عاما) خبرة كبيرة في الملاعب بعد خوضه 96 مباراة دولية في صفوف منتخب سويسرا ومشاركته في 3 نسخ من نهائيات كأس العالم (2010 و2014 و2018) بالاضافة الى كأس اوروبا مرتين عامي 2016 و2020.

وسبق لشاكيري ان دافع عن الوان اندية بازل السويسري، بايرن ميونيخ الالماني، إنتر الايطالي وستوك سيتي الانكليزي قبل ان ينتقل الى جاره ليفربول عام 2018.

ويعاني ليون في مطلع الموسم الحالي في الدوري الفرنسي حيث فشل في تحقيق اي فوز في ثلاث مراحل حتى الان ويحتل المركز السادس عشر.

© 2021 AFP