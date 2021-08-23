الولايات المتحدة تمنح لقاح فايزر المضاد لكوفيد الموافقة الكاملة

فريديريك جاي.براون ا ف ب/AFP/ارشيف

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واشنطن (أ ف ب)

منحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية الاثنين الموافقة الكاملة لاستخدام لقاح فايزر المضاد لكوفيد للأشخاص البالغة أعمارهم 16 عاما وما فوق، في خطوة يتوقع أن تمهد لسلسلة قرارات تلزم الناس بالتطعيم مع انتشار المتحورة دلتا في البلاد.

هناك 52% من سكان الولايات المتحدة ملقحون بالكامل لكن السلطات الصحية اصطدمت بفئة من الشعب مترددة في أخذ اللقاح، ما أعاق برنامج التلقيح الوطني.

وقالت مفوضة الإدارة بالإنابة جانيت وودكوك في بيان إن "موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية على هذا اللقاح تشكل منعطفا فيما نواصل مواجهة وباء كوفيد-19".

وكتب الرئيس الأميركي جو بايدن في تغريدة "في حين استوفت كل اللقاحات الثلاثة ضد كوفيد المعايير المشددة لإدارة الغذاء والدواء للاستخدام الطارىء، فإن موافقة إدارة الغذاء والدواء هذه ستزيد الثقة بان هذا اللقاح آمن وفعال. واذا كنتم لم تأخذوا اللقاح بعد، فهذا هو الوقت المناسب للقيام بذلك".

وبات لقاح فايزر الذي قد يتم تسويقه الآن تحت اسم علامته التجارية "كوميرناتي" الأول الذي يحصل على الموافقة الكاملة.

تم إعطاء أكثر من 200 مليون جرعة بموجب استخدام طارىء منح في 11 كانون الأول/ديسمبر 2020.

ويستند قرار منحه الموافقة الى بيانات محدّثة من الاختبارات السريرية التي جرت عليه وخلصت الى ان اللقاح فعال بنسبة أكثر من 90% في منع كوفيد.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأميركية في بيانها "بشكل عام، تمت متابعة 12 ألف متلق للقاح على مدى ستة أشهر على الأقل".

والعوارض الجانبية الشائعة للقاح تشمل الألم والاحمرار والتورم في مكان الحقنة، الى جانب التعب وأوجاع الرأس أو العضلات أو المفاصل وكذلك ارتفاع الحرارة وقشعريرة البرد.

تواصل إدارة الغذاء والدواء التحقق من بيانات السلامة في ما يتعلق بعارض الإصابة بالتهاب في عضلة القلب وخصوصا خلال سبعة أيام من تلقي الجرعة الثانية. وأظهرت البيانات حتى الآن وجود مخاطر مرتفعة للتعرض لذلك ضمن فئة الذكور الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما مقارنة مع الإناث والذكور الأكبر سنا.

رصدت أعلى نسبة مخاطر لدى فتيان تراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما فيما أظهرت البيانات المتوافرة أن معظم المصابين بهذا العارض الجانبي يتعافون لكن بعضهم يتطلب الدخول الى العناية الفائقة.

بعيد صدور البيان، أعلن الجيش الأميركي أنه سيفرض تلقي اللقاح ومن المتوقع أن يحذو حذوه عدد كبير من الشركات الخاصة والجماعات.

وفور صدور الإعلان، أفادت بلدية نيويورك انها ستطلب من كل موظفي دوائر التعليم لديها تلقي جرعة أولى على الأقل من اللقاح بحلول 27 أيلول/سبتمبر بدون خيار الخضوع لفحوص أسبوعية منتظمة للكشف عن الفيروس.

ولا يزال اللقاح متاحا للاستخدام الطارئ للأطفال البالغة أعمارهم بين 12 و15 عاما، لكن مع حصوله على الموافقة الكاملة، قد يصبح بإمكان الأطباء إعطاؤه للأطفال البالغة أعمارهم أقل من 12 عاما إذا اعتقدوا أنه مفيد.

- ضربة لمعارضي التلقيح-

قال أميش أدالجا من مركز السلامة الصحية في جامعة جونز هوبكنز لوكالة فرانس برس "لقد تبددت إحدى نقاط الحديث في حركة مناهضة اللقاح التي زعمت خطأ أن هذا +لقاح تجريبي+".

وأضاف "نأمل الآن رؤية أشخاص قالوا إنهم ينتظرون الموافقة الكاملة يتوجهون لتلقي اللقاح، ونأمل أن تطلب مزيد من المنظمات والشركات اللقاح كشرط للتوظيف، كشرط للمشاركة".

أظهر استطلاع للرأي أجرته في الآونة الأخيرة مؤسسة عائلة كايسر أن 30 بالمئة من البالغين قالوا إن الموافقة الكاملة ستجعلهم يميلون أكثر لتلقي اللقاح.

يأتي ذلك فيما تنتشر المتحورة دلتا بسرعة في البلاد مع اقتراب عدد المصابين وحالات الدخول الى المستشفى من المستويات التي سجلتها الولايات المتحدة خلال الشتاء.

والمناطق الأكثر تضررا تشمل ولايات فلوريدا وألاباما وميسيسيبي ولويزيانا في جنوب البلاد.

ارتفع عدد الأشخاص الذين يبدون استعدادا لتلقي اللقاح في هذه الولايات في الأسابيع الماضية، لكن المستوى الوطني لا يزال أقل من الذروة التي بلغها في الربيع.

توفي حوالى 628 ألف شخص بالوباء في الولايات المتحدة ما يجعلها رسميا الدولة الأكثر تضررا في العالم رغم ان بعض الخبراء يقولون إن الهند قد تكون تسجل أعلى حصيلة.

وأظهرت اللقاحات فعالية أقل في مواجهة المتحورة دلتا مقارنة مع الفيروس السابق.

وأعلنت إدارة بايدن الأسبوع الماضي عن خطط لإتاحة جرعة معززة على الفور للأفراد الذين يعانون من نقص المناعة، وأوصت كل الأشخاص الذين تم تلقيحهم بالحصول على الجرعة الثالثة بعد ثمانية أشهر من الجرعة الثانية.

في العالم، أعلنت الحكومة البريطانية الإثنين انها طلبت 35 مليون جرعة إضافية من لقاح تحالف فايزر/بايونتيك ضد كوفيد-19 لتسلم اعتبارا من النصف الثاني من عام 2022 بهدف تأمين حماية من فيروس كورونا والمتحورات "للسنوات المقبلة".

وقد تسبّب فيروس كورونا بوفاة 4,430,846 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية كانون الأول/ديسمبر 2019، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الاثنين عند الساعة 10,00 ت غ.

© 2021 AFP