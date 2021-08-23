بطولة إنكلترا: وست هام يعلن عن نفسه بقوة باكتساح ليستر المنقوص عددياً

غلين كيرك ا ف ب

الجزائري سعيد بن رحمة (يمين) يحتفل مع زملائه بعد تسجيله الهدف الثاني لوست هام في مرمى ضيفه ليستر، شرق لندن في 23 اب/اغسطس 2021

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لندن (أ ف ب)

أكد وست هام أن الأداء الذي قدمه الموسم الماضي لم يكن وليد الصدفة، معلناً عن نفسه بقوة في مستهل الموسم الجديد من الدوري الإنكليزي لكرة القدم باكتساحه ضيفه ليستر سيتي 4-1 الإثنين في ختام المرحلة الثانية.

وكما أنهى الموسم الماضي منتصراً على وست بروميتش ألبيون 3-1 وساوثمبتون 3-صفر ما سمح له بإنهاء الدوري سادساً بفارق نقطتين فقط خلف جاره تشلسي الرابع ونقطة خلف ليستر الخامس، ضرب وست هام بقوة محققاً فوزه الثاني توالياً بعدما افتتح الموسم بفوز كبير خارج ملعبه على نيوكاسل 4-2.

وكان انتصار الإثنين الثالث توالياً لوست هام على بطل 2016، محققاً بذلك إنجازاً هو الأول له ضد هذا الفريق منذ مستهل مواجهاتهما في الدوري الممتاز حين تغلب عليه أربع مرات متتالية تشرين الثاني/نوفمبر 1994 ونيسان/أبريل 1997.

واستغل وست هام على أكمل وجه التفوق العددي لإلحاق الهزيمة الأولى بليستر في بداية الموسم (فاز في المرحلة الأولى على ولفرهامبتون 1-صفر)، بعد اضطرار فريق المدرب الإيرلندي الشمالي برندن رودجرز الى إكمال اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 40 نتيجة طرد الإسباني أيوسي بيريس بسبب خطأ على مواطنه فرونالس بالذات.

ورفع الحكم الإنذار في بادىء الأمر في وجه الإسباني قبل أن يعود عن قراره ويطرده بالحمراء بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد "في أيه آر".

وكان فريق المدرب الاسكتلندي ديفيد مويز افتتح التسجيل قبل حالة الطرد حين مرر الجزائري سعيد بن رحمة كرة الهدف الأول الى الإسباني بابلو فورنالس في الدقيقة السادسة، ثم أضاف بنفسه الهدف الثاني في مستهل الشوط الثاني بعد تمريرة من ميكايل أنتونيو (56)، رافعاً رصيده الى هدفين في مرحلتين بعدما كان صاحب الهدف الثاني في المباراة الافتتاحية أمام نيوكاسل.

وبعدما قلص البلجيكي تيري تييلمانز الفارق للضيوف في الدقيقة 69، وجه أنتونيو الضربة القاضية لليستر بهدفين في الدقيقتين 80 و84 بعد عرضيتين من ديكلان رايس والتشيكي فلاديمير كوفال توالياً.

وتصدر وست هام الترتيب بست نقاط وبفارق الأهداف أمام كل من جاره تشلسي، ليفربول، برايتون وجاره الآخر توتنهام.

© 2021 AFP