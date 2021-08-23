تصفيات مونديال 2022: ليفربول يرفض تحرير صلاح أمام أنغولا واتجاه لخوضه مباراة الغابون

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القاهرة (أ ف ب)

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم الإثنين رفض نادي ليفربول الإنكليزي انضمام نجمه محمد صلاح لمعسكر الفراعنة استعدادًا لخوض مواجهتي أنغولا في القاهرة والغابون في فرانسفيل في 2 و5 أيلول/سبتمبر ضمن تصفيات مونديال 2022، لعدم وضعه في العزل الصحي بعد عودته من مصر الواردة على "اللائحة الحمراء"، فيما أشارت تقارير صحافية إلى إمكانية خوضه مباراة الغابون.

وذكر الاتحاد المصري أنه تلقى خطابًا رسميًا من ليفربول "يعتذر فيه عن تعذر انضمام لاعبه محمد صلاح إلى صفوف المنتخب الوطني في معسكره المقبل"، مشيرًا "إلى الإجراءات الاحترازية المطبقة في إنكلترا لمواجهة تفشي فيروس كورونا في العالم والذي يضع العائدين من بعض الدول في عزل صحي إجباري لمدة عشرة أيام لدى عودتهم إلى إنكلترا".

ويستهل منتخب الفراعنة معسكره الإعدادي للتصفيات السبت المقبل، في مجموعة تضم ليبيا والغابون وأنغولا.

وكان ليفربول رفض تحرير صلاح للمشاركة مع المنتخب الأولمبي في ألعاب طوكيو الصيفية الأخيرة والتي بلغ فيها الفراعنة الدور ربع النهائي قبل الخروج أمام البرازيل التي أحرزت اللقب لاحقًا.

أضاف الاتحاد المصري "أعرب النادي الإنكليزي في خطابه عن أمله في أن يتفهم الاتحاد المصري اضطراره لذلك، في مواجهة تعرض اللاعب إلى حجر صحي لهذه المدة وتأثره بذلك بدنيًا، فضلًا عن عدم التأكد من ظروف مكان الحجر الذي تحدده السلطات الإنكليزية".

ويحقق ليفربول بداية مميزة هذا الموسم في الدوري الإنكليزي، حيث فاز مرتين على أرض نوريتش سيتي 3-صفر (سجل صلاح هدفًا) وضيفه بيرنلي 2-صفر.

وذكر الاتحاد المصري أنه يواصل اتصالاته المستمرة مع الاتحاد الدولي (فيفا) "بشأن تسهيل مهمة انضمام اللاعبين الدوليين إلى منتخبات بلادهم للمشاركة في تصفيات كأس العالم التي تستوجب إعفاءهم من قيود السفر المفروضة عليهم في البلدان التي يلعبون بها بسبب جائحة كورونا".

ويُعدّ صلاح (29 عامًا) من أبرز اللاعبين الذين ساهموا بإحراز ليفربول لقبه الأول في الدوري عام 2020 بعد ثلاثة عقود من الانتظار، بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا 2019.

وقد ينسحب قرار ليفربول على لاعبيه البرازيليين أليسون بيكر، روبرتو فيرمينو وفابينيو، نظرًا لوقوع مصر والبرازيل على اللائحة الحمراء في ما يتعلق بقيود السفر إلى بريطانيا، ما يعني أنه يتعين على أي قادم من الدولتين الخضوع لعزل صحي مدته عشرة أيام.

في المقابل، كشف موقع "ليفربول إيكو" أن النادي الأحمر راسل الاتحاد المصري، معربًا عن موافقته خوض صلاح المباراة الثانية ضد الغابون غير الواردة على اللائحة الحمراء.

أضاف "لا يريدون سفر اللاعب إلى بلاده أو أي معسكر تحضيري لمواجهة أنغولا ضمن تصفيات كأس العالم في 2 أيلول/سبتمبر".

هذا وقد استدعى الفرنسي باتريس نوفو مدرب منتخب الغابون، المهاجم بيار-إيمريك أوباميانغ المحترف على غرار صلاح في الدوري الإنكليزي، مع نادي أرسنال، لخوض مواجهتي ليبيا ومصر.

وكان حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري قد أعلن الاسبوع الماضي عن قائمة اللاعبين المحترفين في الخارج لانضمامهم لمعسكر المنتخب نهاية الشهر الجاري، وهم إلى صلاح، محمد النني (أرسنال الإنكليزي)، مصطفى محمد (غلطة سراي التركي)، أحمد حسن "كوكا" (أولمبياكوس اليوناني) وأحمد حجازي (اتحاد جدة السعودي).

وسيعلن البدري عن قائمة اللاعبين المحترفين محليًا السبت المقبل عقب انتهاء مباريات المرحلة الاخيرة للدوري المصري.

© 2021 AFP