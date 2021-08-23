كامالا هاريس تعهدت "التزاما دائما" للولايات المتحدة في آسيا

ايفلين هوكستين تصوير مشترك/ا ف ب

كامالا هاريس لدى وصولها إلى سنغافورة في 22 آب/أغسطس 2021

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سنغافورة (أ ف ب)

تعهدت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس الاثنين "التزاما دائما" للولايات المتحدة في آسيا في وقت يثير الانسحاب الأميركي الفوضوي من أفغانستان مخاوف بين حلفائها.

وقالت المسؤولة خلال زيارتها سنغافورة ضمن رحلة في آسيا تشمل محطة في فيتنام "وعدت إدارتنا بالتزام دائم في سنغافورة وجنوب شرق آسيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وأضافت هاريس خلال مؤتمر صحافي "سبب وجودي هنا هو أن الولايات المتحدة قوة عالمية، ونحن نأخذ هذا الدور على محمل الجد".

وألقت العودة السريعة لحركة طالبان إلى السلطة ومشاهد آلاف الأفغان الساعين بيأس إلى الفرار من البلاد، بظلال جديدة على مكانة الولايات المتحدة كقوة عظمى.

وتنتظر الكثير من الدول الآسيوية التي لطالما اعتمدت على النفوذ أو القوات الأميركية من أجل ضمان أمنها، إشارات مطمئنة من الولايات المتحدة بعد الانسحاب الفوضوي من أفغانستان واستيلاء طالبان على السلطة.

© 2021 AFP