إرجاء تصويت مهم على خطتي بايدن للاستثمار بسبب خلاف بين الديموقراطيين

جيم واتسون ا ف ب/AFP

الرئيس الأميركي جو بايدن يتحدث في البيت الأبيض في واشنطن حول برنامج التلقيح في 23 آب/اغسطس 2021.

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واشنطن (أ ف ب)

توقفت خطتا الاستثمار العملاقتان في البنى التحتية والنفقات الاجتماعية اللتان وضعهما الرئيس الأميركي جو بايدن، في الكونغرس الثلاثاء في انتظار التوصل الى اتفاق بين الديموقراطيين الذين يتنازعون حول الأولوية التي يجب إعطاؤها لمشروع أو لآخر.

يشكل هذا التأخير نكسة كبرى للرئيس الديموقراطي الذي يرغب في أن يدخل التاريخ الأميركي مع مشروعين عملاقين بقيمة إجمالية تبلغ حوالى خمسة آلاف مليار دولار.

وعاد أعضاء مجلس النواب ذات الغالبية الديموقراطية إلى واشنطن الاثنين خصيصا لانجاز عمليات تصويت إجرائية عدة.

عمليات التصويت هذه حاسمة للسماح للديموقراطيين بالمضي قدمًا نحو إقرار الكونغرس النهائي لخطتي بايدن وهو أمر غير متوقع قبل الخريف.

وكان القادة الديموقراطيون يأملون إنهاء عمليات التصويت المهمة بدون أي عوائق بحلول مساء الثلاثاء في مجلس النواب. لكن توترا بين الجناحين اليساري والوسطي داخل الحزب الديموقراطي برز في الأيام الأخيرة.

رغم المفاوضات استمرت لساعات طويلة، لم يتم التوصل الى أي اتفاق حتى منتصف الليل وقرر القادة الديموقراطيون إرجاء الجلسة حتى ظهر الثلاثاء (16,00 ت غ).

وقد يحصل التصويت عندها بعد ظهر الثلاثاء في حال تمكن الحزب من التوصل الى اتفاق.

وفي صلب الانقسامات في صفوف الديموقراطيين، خلاف حول الأولوية التي يجب إعطاؤها لمشروع على آخر من المشاريع الاستثمارية.

- استمرار المحادثات -

ووافق مجلس الشيوخ على خطة بايدن للاستثمار في البنى التحتية بقيمة 1200 مليار دولار في 10 آب/أغسطس بينها 550 مليار دولار من النفقات الجديدة. ودعم الكثير من الجمهوريين هذه الخطة في خطوة نادرة الحدوث.

ويطالب نحو 10 ديموقراطيين معتدلين في مجلس النواب بالموافقة الفورية على هذا المشروع الذي يحظى بشعبية كبيرة لدى الأميركيين.

لكن رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي وعدت الجناح اليساري بأنها سترفع أولا للتصويت الشق الاجتماعي الآخر لخطة بايدن: خطة استثمارات ضخمة بقيمة 3500 مليار دولار في التعليم والصحة وسوق العمل والمناخ.

ترى بيلوسي أن هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان تمرير الخطتين في مجلس النواب، حيث لا تتمتع إلا بغالبية ضيقة، لأن مئة تقريبا من التقدميين يطالبون بالتصويت أولاً على الإنفاق الاجتماعي.

ويخشى هؤلاء أنه إذا تم التصويت أولاً على البنى التحتية، سيقرر الوسطيون لاحقا عدم دعم خطة الإنفاق الاجتماعي البالغة 3500 مليار دولار، معتبرين أنها ضخمة للغاية.

ستتواصل المحادثات صباح الثلاثاء خلال اجتماع لكتلة الديموقراطيين في المجلس عند الساعة التاسعة (13,00 ت غ).

يتابع بايدن الذي يواجه وضعا صعبا بسبب الانسحاب الفوضوي من أفغانستان، عن كثب هذه المفاوضات.

والتصويت الاجرائي الذي يمكن أن يحصل الثلاثاء يتعلق بمشروع قرار يحدد إطار خطة الاصلاح الاجتماعي وقيمتها 3500 مليار دولار والخطوط العريضة.

سبق ان وافق عليها مجلس الشيوع بفضل أصوات الديموقراطيين فقط.

أمام البرلمانيين الديموقراطيين حتى 15 أيلول/سبتمبر للتفاوض على مضمونها المحدد وإعادة صياغتها.

ويبدو التوصل إلى اتفاق بين الجناح اليساري للحزب والوسطيين صعبا هنا أيضا، لان بعض المعتدلين قالوا إنهم يعتبرون هذه الكلفة مرتفعة جدا.

وتهدف خطة الاستثمارات الضخمة إلى النهوض بالبنى التحتية التي أًهملت لوقت طويل، وتشمل إصلاح الطرق والجسور وتوسيع الإنترنت السريع وتطوير مصادر الطاقة النظيفة، وغيرها من الورش.

وتعد الخطة من أبرز المسائل المدرجة على أجندة بايدن داخليا والهادفة إلى إحداث تحول في الولايات المتحدة عبر إنفاق أكثر من أربعة تريليونات دولار من الخزينة الفدرالية.

© 2021 AFP