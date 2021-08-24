اتفاق بين السودان والأمم المتحدة على سحب قوات حفظ السلام الإثيوبية من منطقة أبيي

عبد المنعم ماديبو ا ف ب

صورة ملتقطة في 22 حزيران/يونيو 2021 تظهر موقعا سابقا لبعثة الأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) بعد تخريبه وتدميره اثر انسحاب القوات الدولية

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الخرطوم (أ ف ب)

اتفقت وزارة الخارجية السودانية مع مبعوث الأمم المتحدة للقرن الإفريقي على سحب القوات الإثيوبية من قوات حفظ السلام الأممية المتواجدة بمنطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا) الثلاثاء "عقدت مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية مساء أمس الإثنين اجتماعا افتراضيا مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للقرن الافريقي (..) حيث تم الاتفاق على سحب المكون الأثيوبي من القوة الموقتة الأمنية في أبيي خلال الثلاثة أشهر المقبلة بناءً على طلب السودان".

وأضافت سونا أن الوزيرة السودانية تعهدت "تسهيل خروج سلس للقوات الأثيوبية من أبيي واستقبال قوات أخرى من الدول المساهمة".

ونشرت بعثة حفظ السلام في أبيي (يونيسفا) بموجب قرار مجلس الأمن الدولي في 2011، عقب استقلال جنوب السودان عن السودان.

وكان من المفترض اجراء استفتاء في المنطقة ليقرر مواطنوها إلى أي من البلدين يريدون الانضمام، لكن الخلافات بين الخرطوم وجوبا حول من يحق له التصويت حالت دون اجراء الاستفتاء في 2011.

وتضم القوات الإثيوبية، حسب موقع بعثة يونيسفا، 3158 جنديا وسبعة أفراد من الشرطة من اجمالي 4190 عدد افراد البعثة من مدنيين وعسكريين وشرطة ومتطوعين.

وتشهد العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا توترا بسبب الخلاف حول منطقة الفشقة الزراعية التي يدعي البلدان تملكها وقد أعاد الجيش السوداني نشر قواته فيها في تشرين الثاني/نوفمبر.

هذا فضلا عن الخلاف بين أديس ابابا من جهة والقاهرة والخرطوم من جهة اخرى حول سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الازرق، الفرع الرئيسي المكون لنهر النيل.

© 2021 AFP