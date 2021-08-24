اسرائيل تبدأ بإعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح لمن هم فوق ثلاثين عاما

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القدس (أ ف ب)

بدأت الحكومة الإسرائيليّة الثلثاء تلقيح مواطنيها الذين يبلغون ثلاثين عاما وما فوق بجرعة ثالثة معزِّزة مضادّة لكوفيد-19 في إطار مساعيها لكبح الإصابات المرتبطة بالمتحوّرة دلتا الشديدة العدوى.

وقالت وزارة الصحة الاسرائيلية في بيان "تستمر حملة التطعيم بالجرعة الثالثة في التوسع لتشمل أعدادًا إضافية من السكان بدءًا من اليوم 24 آب/اغسطس بحيث يتم أيضًا تطعيم أولئك الذين تزيد أعمارهم على 30 عامًا بالجرعة الثالثة".

واضافت "تمت الموافقة على ذلك بناءً على توصية من الفريق الاستشاري للقاح كورونا وفريق علاج الأوبئة وتوصية من أعضاء لجنة مراقبة استخدام اللقاح وسلامته".

من جهته، رحب رئيس الوزراء نفتالي بينيت بموافقة إدارة الغذاء والدواء الاميركية "اف دي ايه" على استخدام جرعة ثالثة من اللقاح الذي ينتجه تحالف فايزر-بايونتيك، معتبرا أن "هذه خطوة مهمة تؤكد أننا اتخذنا القرار الصائب".

وقال قبيل مغادرته الى الولايات المتحدة "سبقنا العالم أجمع وكنّا الرواد العالميين في إعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح. نحن نحافظ على سلامة المواطنين الإسرائيليين وعلى رزقهم مهما كان الثمن، ورغم الضغوط التي تمارس علينا كي نفرض إغلاقا على الدولة".

واضاف "في وقت لاحق من هذا اليوم سأغادر البلاد إلى الولايات المتحدة التي صادقت على إعطاء الجرعة الثالثة، ألتمس منكم أيها المواطنون أن تحافظوا على التعليمات واذهبوا لتلقي التطعيم حالا".

وسجلت الدولة العبرية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 9800 إصابة جديدة بكورونا في أعلى عدد للاصابات منذ تفشي الموجة الرابعة من الوباء.

وقال البروفسور نحمان آش المدير العام لوزارة الصحة في حديث اذاعي إن "الارتفاع في عدد الاصابات يثير القلق الا أن عدد الحالات الخطيرة يرتفع ببطء ولكنه لا يزال يرتفع".

وتجاوز عدد المصابين منذ بدء تشفي الوباء مليون حالة وتوفي جراء الفيروس 6864 شخصا بحسب وزارة الصحة.

وأعلنت إسرائيل الإثنين عزمها على تلقيح طلاب المدارس وافتتاح العام الدراسي في موعده المحدد الأسبوع المقبل رغم ارتفاع أعداد الإصابات.

وقالت الحكومة في بيان "سيتم تطعيم التلاميذ في ساحات المدارس خلال ساعات الدوام شرط موافقة الوالدين"، مؤكدة أن ذلك سيبدأ في الأول من أيلول/سبتمبر المقبل.

بدأت إسرائيل فعليا بتطعيم الأطفال الذين تزيد أعمارهم على 12 عاما وتشير الاحصاءات إلى حصول 30 في المئة ممن تراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما على جرعتي اللقاح.

وباشرت اسرائيل نهاية تموز/يوليو إعطاء الجرعة الثالثة لكبار السن، ثم لمن هم فوق خمسين عاما ومن هم فوق الاربعين.

© 2021 AFP