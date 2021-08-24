بطولة إسبانيا: الأوروغوياني فالفيردي يمدد عقده مع ريال مدريد حتى 2027

خافيير سوريانو ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

مدافع ريال مدريد الدولي الفرنسي رافايل فاران في صراع على الكرة مع مهاجم فياريال جيرار مورينو (في الوسط) وبدا زميله لاعب الوسط الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي خلال الدوري الاسباني، على ملعب فالديبيباس في ضواحي مدريد في 22 أيار/مايو 2021

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مدريد (أ ف ب)

مدد لاعب الوسط الدولي الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي عقده مع ريال مدريد الإسباني لكرة القدم حتى 2027، بحسب ما أعلن النادي الملكي على موقعه الرسمي الثلاثاء.

وكتب نادي العاصمة "توصل ريال مدريد وفيدي فالفيردي إلى اتفاق لتمديد عقد اللاعب الذي سيبقى مرتبطاً بالنادي في المواسم الستة المقبلة، حتّى 30 حزيران/يونيو 2027".

وانضم فالفيردي المكنّى "إل باخاريتو" (الطائر الصغير) والذي نشأ في بينارول منذ وصوله إليه في سن الـ13 عاماً، إلى ريال في عام 2016، الذي أعاره إلى ديبورتيفو لاكورونيا في موسم 2017-2018، قبل أن يعيده إلى ملعب "سانتياغو برنابيو" مع الفريق الأوّل في الموسم التالي.

وأحرز فالفيردي، البالغ 23 عاماً، مع النادي الملكي لقب مسابقة كأس العالم للأندية والدوري المحلي والكأس السوبر الإسبانية.

وخاض اللاعب الدولي مؤخراً مع منتخب بلاده مسابقة كوبا أميركا، حيث خرج من الدور ربع النهائي بخسارته بركلات الترجيح 2-4 أمام كولومبيا بعد التعادل سلباً.

ويأتي تمديد عقد فالفيردي تأكيداً على الثقة التي يوليها إياه المدرب القديم-الجديد الإيطالي كارلو أنشيلوتي العائد إلى النادي خلفاً للفرنسي زين الدين زيدان، لتدعيم وسط الملعب، خصوصاً أن زميليه الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس تجاوزا الـ30 عاماً.

© 2021 AFP