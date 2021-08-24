بطولة انكلترا: روبرتسون يجدد عقده مع ليفربول لأمد طويل

كريستوف ستاكه ا ف ب

مدافع ليفربول الاسكتلندي اندي روبرتسون يقوم بالتحمية قبل مبارا فريقه ضد اتلتيكو مدريد. الثاني من اب/اغسطس 2017

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لندن (أ ف ب)

واصل ليفربول الانكليزي تجديد عقود لاعبيه البارزين في صفوفه لينضم ظهيره الايسر الاسكتلندي اندي روبرتسون إلى أربعة لاعبين قاموا بالمثل في الأسابيع الاخيرة.

واعلن ليفربول تجديد عقد روبرتسون لأمد طويل ليصبح خامس لاعب يقوم بذلك في الأسابيع الاخيرة، بعد الثنائي البرازيلي فابينيو والحارس أليسون وقلب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك والظهير الأيمن ترنت ألكسندر أرنولد.

وكان روبرتسون ركيزة اساسية في صفوف ليفربول وساهم بشكل كبير في احراز ليفربول دوري ابطال اوروبا في صفوفه عام 2019 ثم اتبعه بلقب بطل الدوري الانكليزي الممتاز عام 2020 للمرة الاولى منذ عام 1990.

خاض روبرتسون في صفوف ليفربول 117 مباراة منذ انضمامه من هال سيتي عام 2017 مقابل 8 ملايين جنيه استرليني.

وقال روبرتسون "أريد البقاء في صفوف هذا النادي أطول فترة ممكنة وانا سعيد جدا لاجلي ولأجل عائلتي بعد تجديد عقدي".

واضاف "تأقلمنا سريعا هنا ونعشق النادي وما يحيط به وانا سعيد لأن المشوار سيستمر".

© 2021 AFP