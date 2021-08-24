حصيلة وفيات قياسية جديدة بكوفيد في إيران

عطا كناري ا ف ب/ارشيف

إيرانيون في سوق تجريش بطهران في الثالث من آب/أغسطس 2021

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طهران (أ ف ب)

سجلت إيران أكثر من 700 وفاة بفيروس كورونا الثلاثاء، في حصيلة يومية قياسية جديدة في الجمهورية الإسلامية التي تبذل جهودا مضنية للحد من ارتفاع أعداد الإصابات.

وأعلنت وزارة الصحة وفاة 709 أشخاص بالوباء في الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حصيلة يومية قياسية تخطت تلك المسجلة يوم الأحد والبالغة 684 وفاة.

أودى الوباء بحياة 103,357 شخصا من بين 4,756,394 مصاب وفق وزارة الصحة، علما بأن مسؤولين في قطاع الصحة أكدوا سابقا أن الأرقام الرسمية تبقى دون الفعلية.

وكان رئيس إيران الجديد إبراهيم رئيسي قد أعلن السبت إن حكومته ستجعل مكافحة الفيروس وتسريع حملة التلقيح أولوية.

والجمهورية الإسلامية كانت من أوائل الدول التي اجتاحها الفيروس بعد الصين.

منذ رصد أولى الإصابات بالفيروس في إيران في شباط/فبراير 2020، لم تفرض السلطات إغلاقا شاملا بل لجأت إلى تدابير موضعية مثل إغلاق أماكن عامة كالمدارس.

والتدابير العامة الأخيرة استمرت ستة أيام ورُفعت الأحد، لكن منع التنقل بالسيارات الخاصة بين المحافظات سيتسمر حتى 27 آب/اغسطس.

وبسبب العقوبات الأميركية التي تجعل من الصعب تحويل الأموال إلى الخارج، تقول إيران إنه يستعصي عليها استيراد اللقاحات.

تلقى أقل من 6,5 ملايين شخص من السكان البالغ عددهم 83 مليون نسمة، جرعتين من اللقاح وفق بيانات رسمية.

© 2021 AFP