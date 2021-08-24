فينوس وليامس تودع من الدور الأول لدورة شيكاغو

ادريان دينيس ا ف ب/ارشيف

صورة أرشيفية للأميركية المخضرمة سيرينا وليامس خلال مباراتها في الدور الثاني من بطولة ويمبلدون لكرة المضرب ضد التونسية أنس جابر، ويمبلدون، جنوب غرب لندن في 30 حزيران/يونيو 2021

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لوس انجليس (أ ف ب)

استمرت النتائج المخيبة للأميركية المخضرمة فينوس وليامس، المصنفة أولى في العالم سابقاً، وذلك بانتهاء مشوارها عند الدور الأول للنسخة الأولى من دورة شيكاغو لكرة المضرب، بخسارتها الإثنين أمام التايوانية هسيه سو-واي من دون مقاومة 2-6 و3-6.

وأمضت الأميركية الفائزة بسبعة ألقاب كبرى، لكن آخرها يعود الى عام 2008 في ويمبلدون، 67 دقيقة فقط على أرض الملعب قبل أن ينتهي مشوارها أمام التايوانية المصنفة 81 عالمياً.

ومنيت ابنة الـ41 عاماً التي يعود لقبها التاسع والأربعين الأخير الى عام 2016 والتي تراجعت في تصنيف المحترفات حتى المركز 147، بهزيمتها التاسعة لهذا الموسم مقابل ثلاثة انتصارات. واثنان من هزائمها التسع كانتا أمام السلوفاكية آنا كارولينا شمييدلوفا المصنفة 125 عالمياً.

وكانت فينوس ودعت في مشاركتها السابقة بطولة ويمبلدون من الدور الثاني على يد التونسية أنس جابر، لتضيف هذه النتيجة المخيبة الى خروجها من الدور الأول لدورات ميامي ومدريد وإيميليا رومانيا الإيطالية وستراسبورغ الفرنسية وبطولة رولان غاروس على التوالي.

ويعتبر الفوز على فينوس احدى أهم النتائج لهسيه التي حققت فوزها الـ11 لهذا الموسم مقابل 12 هزيمة، علماً أنها وصلت الى ربع نهائي بطولة أستراليا في أوائل العام قبل أن ينتهي مشوارها على يد اليابانية ناومي أوساكا.

وتلتقي ابنة الـ35 عاماً في الدور الثاني التشيكية تيريزا مارتينسوفا التي أقصت بدورها الرومانية سورانا كيرستيا المصنفة ثالثة في الدورة بالفوز عليها 3-6 و6-3 و6-2.

وفي أبرز نتائج اليوم الأول، بلغت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة أولى وصاحبة برونزية أولمبياد طوكيو الدور الثاني بعد انسحاب منافستها الفرنسية كلارا بوريل التي فازت بالمجموعة الأولى 7-5 ثم خسرت الثانية 1-6 وتخلفت في الثالثة صفر-2 قبل الانسحاب.

© 2021 AFP