مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي خلال مواجهات في الضفة الغربية

جعفر اشتية اف ب

مشيعون فلسطينيون يحملون جثماني رائد أبو سيف وصالح عمار وهما اثنان من بين أربعة فلسطينيين قتلوا في اشتباكات مع قوات الأمن الإسرائيلية في مخيم جنين للاجئين شمال الضفة الغربية المحتلة في 16 آب/أغسطس 2021

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نابلس (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب)

قتل فتى فلسطيني الثلاثاء برصاص الجيش الاسرائيلي في شمال الضفة الضفة الغربية المحتلة خلال مواجهات اندلعت بعدما دخلت القوات الإسرائيلية مخيم بلاطة قرب مدينة نابلس لاعتقال شخص.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان "استشهد الطفل عماد خالد صالح حشاش (15عاما) بعدما أدخل فجر اليوم (الثلاثاء) مستشفى رفيديا الحكومي مصابا برصاصة حية في الرأس".

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه نفذ عملية خلال الليل في المخيم لتوقيف "مشتبه فيه"

وأوضح "خلال عملية قام بها الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية لاعتقال مطلوبين في مخيم بلاطة للاجئين أطلقت النيران الحية على الجنود من أسطح المباني. ورد الجنود بإطلاق النار على مصادر إطلاق النار."

واوضح الجيش انه بعد تنفيذ عملية الاعتقال حصلت أعمال عنف شملت "إلقاء الطوب وأشياء أخرى من أسطح المباني المجاورة على قوة" الجيش الإسرائيلي.

ويعارض النشطاء الفلسطينيون في الضفة الغربية اقتحام الجيش الاسرائيلي لمخيماتهم أو قراهم فتقع مواجهات واشتباكات في كل مرة تنفذ فيها القوات الإسرائيلية اعتقالات أو اقتحامات، بحسب مصادر أمنية فلسطينية.

© 2021 AFP