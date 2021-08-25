بطولة الإمارات: العين يتعاقد مع المغربي رحيمي

دانيال بيلومو أولومو ا ف ب

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دبي (أ ف ب)

تعاقد نادي العين الإماراتي لكرة القدم الثلاثاء مع الجناح المغربي سفيان رحيمي قادما من مواطنه الرجاء البيضاوي حتى 2025.

وأكمل العين عقد أجانبه الأربعة، بعدما ضم سابقا التونسي ياسين مرياح واستعار الارجنتيني سيباستيان غوانكا من الشباب السعودي وأبقى على التوغولي كودجو لابا.

وقال عبدالله علي اداري العين في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي إن انضمام رحيمي (25 عاما) والمتوّج السبت مع الرجاء بلقب بطولة الأندية العربية على حساب الاتحاد السعودي "سيمثل اضافة لتشكيلة الزعيم (لقب العين)، خصوصا وانه حصل على لقب نجم الموسم في المغرب خلال موسمين، بالاضافة لحصوله على لقب هداف بطولة أمم افريقيا للمحليين وافضل لاعب بالبطولة".

من جهته، قال رحيمي "رغبتي الكبيرة في ارتداء قميص العين حسمت الأمور مبكرا واوقفت المفاوضات مع بعض الاندية التي تقدمت بعروض لشراء بطاقتي من الرجاء".

وسيكون رحيمي ثاني لاعب يفقده الرجاء هذا الموسم لصالح الدوري الاماراتي بعد الكونغولي بن مالانغو المنتقل الى الشارقة.

© 2021 AFP