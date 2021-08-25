بطولة الولايات المتحدة: الأميركية سيرينا وليامس تعلن انسحابها (انستغرام)

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باريس (أ ف ب)

أعلنت الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس غيابها عن بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، رابع البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بسبب الإصابة، الأربعاء في حسابها على موقع إنستغرام.

قالت النجمة البالغة 39 عاماً "بعد دراسة متأنية وتبعاً لتوصيات أطبائي وطاقمي الطبي، قررت الانسحاب من بطولة الولايات المتحدة للتعافي تماماً من إصابة في الوتر".

وبعد إصابة في ساقها اليمنى، اضطرت الأميركية التي تحمل 23 لقب بطولة كبرى إلى الخروج من الدور الأول لبطولة ويمبلدون ضد البيلاروسية ألياكساندرا ساسنوفيتش في 29 حزيران/يونيو الماضي.

ولم تشارك وليامس التي كانت يوماً مصنفة أولى عالمياً وتقبع الآن في المركز الثاني والعشرين، في أي منافسة مذ ذاك الحين.

وسبق أن أعلنت في الأول من آب/أغسطس انسحابها من المشاركة في دورة سينسيناتي التي تعد تحضيرية لآخر بطولات الغراند سلام لهذا الموسم.

وبالتالي، يضاف انسحابها هذا، إلى قرارات مماثلة اتخذها النجم السويسري روجيه فيدرر، الإسباني رافايل نادال، وحامل اللقب النمسوي دومينيك تيم.

وعلى المستوى الشخصي، يعد ذلك تخلياً من الأميركية عن فرصة أخرى لمعادلة الرقم القياسي للأسترالية مارغريت كورت الفائزة بـ24 بطولة كبرى.

وكانت آخر بطولة كبرى فازت بها سيرينا وليامس هي أستراليا المفتوحة في العام 2017.

© 2021 AFP