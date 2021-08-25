بلينكن: نحو 1500 أميركي قد يتوجّب إجلاؤهم من أفغانستان

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واشنطن (أ ف ب)

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء أنّه لا يزال هناك نحو 1500 أميركي قد يتوجّب إجلاؤهم من أفغانستان، مشيراً إلى أنّ طالبان تعهّدت السماح بمغادرة كلّ من يرغب بذلك بعد انسحاب القوات الأجنبية.

وأبلغ بلينكن الصحافيين أنّ 4500 مواطن أميركي على الأقلّ من أصل 6 آلاف أرادوا مغادرة أفغانستان قد تركوها بالفعل.

وقال إنّ المسؤولين على "اتّصال مباشر" مع 500 أميركي آخرين يريدون المغادرة، وقد قاموا بتزويدهم ب"تعليمات محدّدة حول كيفية الوصول الى المطار بأمان".

وأضاف أنّ المسؤولين "يتواصلون بشكل مكثّف" مع الألف أميركي المتبقّين "لتحديد ما إذا كانوا لا يزالون راغبين بالمغادرة".

ولفت بلينكن إلى أنّ "البعض ربّما غادروا البلاد"، أو "ادّعوا أنّهم أميركيون ولكن تبيّن أنّهم ليسوا كذلك. وربما اختار البعض البقاء".

وقال "من بين الألف تقريباً، نعتقد أنّ عدد الأميركيين الذين يسعون للحصول على مساعدة لمغادرة أفغانستان أقلّ بكثير".

وأكّد بلينكن أنّ طالبان وافقت على السماح للأميركيين والمواطنين الأفغان المعرّضين للخطر بالمغادرة بعد انسحاب القوات الأميركية في 31 آب/أغسطس.

وقال "أعطت طالبان التزامات علنية وخاصة لتوفير ممرّ آمن للأميركيين ورعايا دول أخرى والأفغان المعرّضين للخطر الذين سيغادرون بعد 31 آب/أغسطس".

وأضاف "لديهم مسؤولية عدم الإخلال بهذا الالتزام وتوفير ممرّ آمن لأيّ شخص يرغب في مغادرة البلاد، ليس فقط طوال مدّة مهمة الإجلاء والتوطين الخاصة بنا ولكن في كلّ يوم بعد ذلك".

وردّاً على سؤال بشأن ما يتم عمله لإبقاء مطار كابول يعمل بعد مغادرة القوات الأميركية، قال بلينكن إنّ دول المنطقة تبحث "ما إذا كان بإمكانها لعب دور ما لإبقاء المطار مفتوحاً".

وقال "لقد أوضحت طالبان أنّ لديها مصلحة قوية في أن يكون لديها مطار عامل".

وردّاً على سؤال حول العلاقة المستقبلية مع طالبان، أوضح بلينكن أنّ الولايات المتحدة تحكم على تعاملها مع أيّ حكومة تقودها طالبان في أفغانستان "على أساس مقترح بسيط واحد: مصالحنا".

وقال إنّ "طبيعة أية علاقة تعتمد على تصرفات وسلوك طالبان"، مشيراً إلى وجوب أن تتمسّك الجماعة الأصولية "بالحقوق الأساسية للشعب الأفغاني" وعدم السماح باستخدام البلاد "منصّة لشنّ هجمات إرهابية".

وأضاف أنّه "إذا أوفت طالبان بالتزاماتها بالسماح للأشخاص الذين يريدون مغادرة أفغانستان بالرحيل، فهذه حكومة يمكننا التعاون معها".

لكنّه حذّر من أنّه "إذا لم يحدث ذلك، فسوف نحرص على أن نستخدم كلّ أداة مناسبة في متناولنا لعزل تلك الحكومة، وكما قلت من قبل، فإنّ أفغانستان ستكون منبوذة".

© 2021 AFP