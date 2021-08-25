دوري أبطال أوروبا: بنفيكا ويونغ بويز ومالمو إلى دور المجموعات

ميغل ريوبا ا ف ب

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باريس (أ ف ب)

قال قائد بنفيكا البرتغالي المدافع الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي إن بلوغ دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم كان "هدفاً" لحامل اللقب مرتين، وذلك بعد تعادل سلبي الثلاثاء على أرض أيندهوفن الهولندي ضمن الملحق المؤهل.

وأكمل بنفيكا، الفائز ذهاباً على أرضه 2-1، المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 32 بعد طرد مدافعه البرازيلي لوكاس فيريسيمو.

وقال أوتامندي الذي دافع فريقه ببسالة بعد طرد فيريسيمو "في الواقع، واجهنا بعض الفرص في بداية الأمر، ثم أصبحنا أكثر صلابة".

تابع لاعب مانشستر سيتي الإنكليزي السابق "نبني تشكيلة صلبة سنحتاجها في مختلف المسابقات".

أضاف "حققنا أول هدف، سنرتاح الآن ونكون جاهزين للمسابقة".

وأجرى مدرب أيندهوفن الألماني روجر شميدت ستة تغييرات على الفريق الفائز على كامبور 4-1 السبت في الدوري المحلي، فحلّ العاجي إبراهيما سانغاري بدلاً من المصاب دافي بروبر في خط الوسط، وأهدر لاعبه الإسرائيلي إيران زاهافي فرصة ذهبية في الدقيقة 62 عندما سدد في العارضة فيما كان المرمى تحت رحمته.

في المقابل، كافأ مدرب بنفيكا جورج جيزوس الظهير الأيسر أليخاندرو غريمالدو بموقع أساسي بعد تسجيله هدف الفوز نهاية الأسبوع الماضي على جيل فيسنتي.

وتأهل يونغ بويز السويسري إلى المسابقة القارية الأولى بتكرار فوزه على فيرينتسفاروش بطل المجر 3-2.

كما بلغ دور المجموعات مالمو السويدي برغم خسارته على أرض لودغوريتس البلغاري 1-2، وذلك لفوزه ذهابا 2-صفر.

ويبدو شريف تيراسبول المولدافي قريباً الأربعاء من التأهل إلى دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه ذهاباً على دينامو زغرب الكرواتي 3-صفر. ويتخلف موناكو الفرنسي بهدف أمام شاختار دانييتسك الأوكراني صفر-1، فيما تغلب ريد بول سالزبورغ النمسموي على بروندبي الدنماركي 2-1.

© 2021 AFP