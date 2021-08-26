مباشر - أفغانستان: قتلى وجرحى في "هجوم معقد" استهدف محيط مطار كابول
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أفادت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" الخميس بوقوع انفجارين على الأقل في "هجوم معقد" استهدف محيط مطار كابول بينما كانت عمليات الإجلاء متواصلة. وأشارت معطيات أولية إلى سقوط 5 قتلى على الأقل والعديد من الجرحى. ودعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حكومته إلى اجتماع أزمة إثر الهجوم. من جهته، رأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو أن الأوضاع في أفغانستان تدهورت بشدة، مشير إلى إن سفير فرنسا في أفغانستان لن يبقى هناك لأسباب أمنية.
* الأحداث بتوقيت باريس
الساعة 17:51
أشار البيت الأبيض ومسؤول إسرائيلي إلى أن الاجتماع الذي كان من المقرر عقده بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت والرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة تأجل بينما يعقد بايدن مشاورات بشأن انفجارين وقعا في أفغانستان. وقال المسؤول الإسرائيلي الذي طلب عدم ذكر اسمه إن من المتوقع أن تعقد المحادثات في وقت لاحق اليوم لكن ليس هناك توقيت محدد لها بعد.
الساعة 17:45
لفت مصدر مطلع على تقارير للكونغرس إلى أن مسؤولين أمريكيين يعتقدون أن تنظيم الدولة الإسلامية جماعة خراسان مسؤولة عن هجوم كابول.
الساعة 17:29
رأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو في زيارة لأيرلندا أن الأوضاع في أفغانستان تدهورت بشدة، وأضاف:"نواجه وضعا بالغ التوتر" ودعا لتوخي الحذر. وتابع قائلا إن سفير فرنسا في أفغانستان لن يبقى هناك لأسباب أمنية وأشار إلى أن قوات فرنسية خاصة موجودة في المطار.
الساعة 17:22
أعلن جون كيربي المتحدث الصحافي لوزارة الدفاع الأمريكية أن الانفجار الذي وقع عند بوابة آبي بمطار العاصمة الأفغانية كابول جاء نتيجة "هجوم معقد". وكتب في تغريدة: "أؤكد أن الانفجار في أباي غايت ناجم عن اعتداء معقد أوقع ضحايا أمريكيين ومدنيين" من دون الإشارة إلى سقوط قتلى. وأضاف "يمكننا التأكيد أيضا أن انفجارا آخر على الأقل وقع في فندق بارون أو في محيطه، والواقع قرب آبي غايت". من جهة أخرى، أفادت وكالة الأنباء الفرنسية عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل ونقل نحو عشرة جرحى إلى المستشفى في كابول.
الساعة 17:06
أفاد المتحدث باسم البنتاغون بوقوع انفجار آخر على الأقل في محيط فندق البارون على مقربة من بوابة آبي بمطار كابول. ولفت إلى أن الانفجار عند بوابة آبي كان نتيجة "هجوم معقد" أسفر عن سقوط عدد من الضحايا الأمريكيين والمدنيين.
الساعة 16:57
دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعد ظهر الخميس إلى اجتماع أزمة وزاري إثر الهجوم الذي وقع قرب مطار كابول حيث ينفذ الجيش البريطاني عمليات إجلاء، وفق داونينغ ستريت. وأعلن المتحدث باسمه "ابلغ رئيس الوزراء بالوضع في مطار كابول وسيترأس اجتماع أزمة في وقت لاحق اليوم".
الساعة 16:44
أكد متحدث باسم البنتاغون سقوط عدد غير معلوم من الضحايا في انفجار كابول. إلى ذلك أشار مسؤول آخر إلى أن عدد الضحايا الأمريكيين من المتوقع أن يرتفع وفقا لمعلومات أولية.
الساعة 16:32
أشار مسؤول في حركة طالبان إلى مقتل 13 على الأقل بينهم أطفال وإصابة العديد من مقاتلي طالبان جراء الانفجار.
الساعة 16:18
أعلنت وزارة الدفاع التركية تقول أن انفجارين وقعا خارج مطار كابول ولم يسفرا عن ضرر للقوات التركية.
الساعة 16:13
أكد مسؤول أمريكي لوكالة رويترز أن هناك ضحايا في الانفجار والتفاصيل غير واضحة بشأن العدد والجنسيات. كما أفاد أن أفرادا من الجيش الأمريكي بين المصابين في الانفجار وفقا لمعلومات أولية.
الساعة 15:47
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" الخميس وقوع انفجار في محيط مطار كابول تزامنا مع تواصل عمليات الإجلاء من أفغانستان، مضيفا أن عدد الضحايا غير واضح حتى الآن. وأفاد مسؤول أمريكي لرويترز أن التقارير الأولية تشير إلى أن انفجار كابول ناجم عن تفجير انتحاري. وكانت واشنطن قد حذرت في ساعات سابقة من "تهديدات أمنية" حول عمل إرهابي طالبة من الحشود مغادرة المطار.
فرانس24/ أ ف ب/ رويترز
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