مباشر - أفغانستان: قتلى وجرحى في "هجوم معقد" استهدف محيط مطار كابول

البنتاغون: "هجوم معقد" استهدف محيط مطار كابول وأمريكيون بين الضحايا

أعلن جون كيربي المتحدث الصحافي لوزارة الدفاع الأمريكية أن الانفجار الذي وقع عند بوابة آبي بمطار العاصمة الأفغانية كابول جاء نتيجة "هجوم معقد". وكتب في تغريدة: "أؤكد أن الانفجار في أباي غايت ناجم عن اعتداء معقد أوقع ضحايا أمريكيين ومدنيين" من دون الإشارة إلى سقوط قتلى. وأضاف "يمكننا التأكيد أيضا أن انفجارا آخر على الأقل وقع في فندق بارون أو في محيطه، والواقع قرب آبي غايت". من جهة أخرى، أفادت وكالة الأنباء الفرنسية عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل ونقل نحو عشرة جرحى إلى المستشفى في كابول.