الأمم المتحدة ترحب بتشكيل قوة ليبية مشتركة لضمان أمن شبكة المياه

محمود تركية ا ف ب

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طرابلس (أ ف ب)

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم الخميس بتشكل قوة عسكرية مشتركة من غرب ليبيا وشرقها لضمان أمن شبكة المياه التي تتعرض لتهديدات وعمليات تخريب منتظمة.

وأكدت البعثة الأممية في بيان صحافي ترحيبها ب"تشكيل قوة مشتركة جديدة من طرفي خطوط التماس (..) مهمتها تأمين النهر الصناعي" الذي يغذي المدن الليبية بالمياه.

وأعتبرت البعثة تشكيل القوة "خطوة بالغة الاهمية نحو توحيد المؤسسة العسكرية والدولة".

ودفعت تهديدات بالتخريب أطلقها موالون لعبد الله السنوسي المسؤول السابق في عهد معمر القذافي، المسجون في طرابلس منذ منتصف الشهر الحالي، سلطات منظومة النهر الصناعي إلى اتخاذ إجراء استباقي بوقف ضخ المياه لتجنب تخريب المنشآت و"ضمان سلامة موظفيها".

وتمنى المبعوث الخاص للأمين العام لليبيا يان كوبيش الخميس أن تمهد هذه الخطوة "الطريق أيضًا لاتخاذ المزيد من تدابير بناء الثقة، والمضي في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار".

وغرقت ليبيا بعد سقوط نظام معمر القذافي في فوضى ونزاعات على السلطة، لا سيما بين سلطتين متنافستين في الغرب والشرق.

وتم التوصل في صيف 2020 الى اتفاق على وقف لإطلاق النار، تلاه تشكيل حكومة انتقالية في بداية هذا العام.

© 2021 AFP