بطولة إنكلترا: الفرنسي مندي متهم بالإغتصاب والاعتداء الجنسي (شرطة)

أولي سكارف ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

أعلن نادي مانشستر سيتي إيقاف مندي عن اللعب إلى حين انتهاء التحقيق

إعلان اقرأ المزيد

مانشستر (المملكة المتحدة) (أ ف ب)

أعلنت الشرطة البريطانية الخميس أن الفرنسي بنجامان مندي مدافع مانشستر سيتي الإنكليزي، متهم بارتكاب أربع جرائم اغتصاب وجريمة اعتداء جنسي بين تشرين الأول/أكتوبر 2020 وآب/أغسطس 2021.

وقالت شرطة تشيشاير في بيان إنه "تم توجيه الاتهام إلى بنجامان مندي (27 عاماً)، أربع تهم بالاغتصاب وتهمة واحدة بالاعتداء الجنسي".

وأضافت أن "التهم تتعلق بثلاث مشتكيات أعمارهن أكثر من 16 عاماً، ويُزعم أنها حدثت بين تشرين الأول/أكتوبر 2020 وآب/أغسطس 2021".

من جهته، أعلن نادي مانشستر سيتي إيقاف مندي عن اللعب إلى حين انتهاء التحقيق.

وأودع مندي، الذي فاز مع فرنسا بكأس العالم 2018، في السجن قبل مثوله أمام محكمة تشيستر الجمعة.

وكان مندي انضم لسيتي في 2017 قادماً من موناكو الفرنسي مقابل 71 مليون دولار.

© 2021 AFP