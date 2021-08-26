بطولة إنكلترا: لاعب مانشستر يونايتد ماكتوميناي يبتعد لفترة بعد عملية جراحية

مايا هيتيج POOL/ا ف ب

لاعب وسط مانشستر يونايتد الاسكتلندي سكوت ماكتوميني في لقطة له خلال مباراة فريقه ضد فياريال الاسباني في نهائي يوروبا ليغ. 26 ايار/مايو 2021

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لندن (أ ف ب)

سيغيب لاعب وسط مانشستر يونايتد، الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي عن الملاعب بعد خضوعه لعملية جراحية في المحالب كما أعلن ناديه معربًا عن أمله في عودة لاعبه الى الملاعب "قريبًا".

وقدم ماكتوميناي أداء لافتًا في مستهل مشوار فريقه في الدوري الانكليزي ضد ليدز يونايتد (5-1)، لكنه شارك احتياطيًا في المباراة الثانية التي انتهت بالتعادل مع ساوثمبتون 1-1.

وسيغيب ماكتوميناي بالتالي عن مباراة يونايتد المقبلة في الدوري المحلي ضد ولفرهامبتون الاحد ويأمل مانشستر يونايتد أن يتعافى خلال فترة المباريات الدولية ويصبح متاحًا للمدرب النروجي أولي غونار سولشاير بعد فترة التوقف.

وقال بيان صادر عن النادي "خضع سكوت لعملية جراحية بسبب مشكلة متواصلة في المحالب كانت تتسبب بالآلام خلال خوضه المباريات".

وتابع "بعد أن أجرينا تجارب على علاجات مختلفة، وجدنا أنه لا بد من إجراء عملية لحل هذه المشكلة. نأمل في عودته في وقت قريب".

ويخوض يونايتد ثلاث مباريات في الدوري المحلي ضد نيوكاسل ووست هام يونايتد وأستون فيلا، كما يواجه وست هام ايضًا في كأس الرابطة، ويبدأ خوض غمار مسابقة دوري ابطال اوروبا منتصف الشهر المقبل ايضًا.

© 2021 AFP