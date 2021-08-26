رئيسي يقول إن الظروف الاقتصادية والاستجابة لكوفيد "لا تليق" بإيران

الرئاسة الإيرانية/ا ف ب

صورة وزعتها الرئاسة الإيرانية للرئيس إبراهيم رئيسي خلال أول اجتماع لحكومته في طهران في 26 آب/أغسطس 2021

إعلان اقرأ المزيد

طهران (أ ف ب)

تعهد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الخميس تحسين الاقتصاد الذي يرزح تحت عقوبات وتعزيز استجابة بلاده لوباء كوفيد معتبرا أن الظروف الحالية "لا تليق" بالجمهورية الإسلامية.

وجاءت تصريحاته خلال ترؤسه أول اجتماع للحكومة التي منحها مجلس الشورى الثقة الأربعاء.

وقال رئيسي في خطاب بثه التلفزيون مباشرة "نشهد اليوم ظروفا لا تليق بالشعب الايراني، ويجب أن تتغير هذه الظروف بما يحقق مصالح المواطنين"، بحسب النص الذي نشر على موقع وكالة إرنا.

وشدد على أن الجمهورية الإسلامية "متأخرة" في بعض المجالات مضيفا بأن أولويات حكومته ستكون الحد من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد والسيطرة على التضخم "وتحسين موارد رزق الناس".

ويرث رئيسي وضعا اقتصاديا واجتماعيا صعبا، في ظل نظام يتمتع فيه الرئيس بصلاحيات تنفيذية ويشكّل الحكومة، لكن الكلمة الفصل في السياسات العليا تعود للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

وفاز المحافظ المتشدد رئيسي (60 عاما) بانتخابات 18 حزيران/يونيو التي شهدت نسبة امتناع قياسية.

وترزح إيران تحت عقوبات أعادت فرضها واشنطن بعد انسحاب الرئيس آنذاك دونالد ترامب من الاتفاق النووي متعدد الأطراف في 2018.

وتعاني أيضا من أزمة اقتصادية فاقمتها جائحة كوفيد.

وتعد إيران أكثر دول الشرق الأوسط تأثرا بالجائحة، وتواجه حاليا موجة خامسة من الإصابات هي الأشد حتى الآن، مع تسجيل أعداد إصابات ووفيات قياسية عدة مرات هذا الشهر.

وأقل من 6,5 مليون من سكان إيران البالغ عددهم 83 مليون نسمة، تلقوا جرعة ثانية من اللقاح بحسب ارقام رسمية.

وبسبب العقوبات الأميركية التي تجعل من الصعب تحويل الأموال إلى الخارج، تقول إيران إنه يستعصي عليها استيراد اللقاحات.

وقد تعهد رئيسي زيادة استيراد اللقاح وتعزيز الانتاج المحلي من دون تقديم أي تفاصيل حول ذلك معتبرا أن الجهود حتى الآن كانت "ضرورية لكن غير كافية".

وافقت السلطات على الاستخدام الطارئ للقاحين تم تطويرهما محليا، لكن هناك نقصا في كميات اللقاح الوحيد المصنع على نطاق واسع.

© 2021 AFP