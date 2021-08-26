غوارديولا يخطط لترك مانشستر سيتي عام 2023 وتدريب منتخب وطني

ادريان دينيس ا ف ب

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ريو دي جانيرو (أ ف ب)

اعلن مدرب مانشستر سيتي الانكليزي، الاسباني بيب غوارديولا انه يخطط لمغادرة فريقه الحالي في نهاية عقده عام 2023 ويأمل في الاشراف على احد المنتخبات الوطنية.

وقال مدرب برشلونة الاسباني وبايرن ميونيخ الالماني سابقا في تصريحات نقلتها شبكة "اي اس بي ان" الاميركية "بعد سبع سنوات مع هذا الفريق (مانشستر سيتي)، اعتقد بأنني سأتخذ قسطا من الراحة. يتعين علي تحليل ما قمت به وتقييم دوافعي للمستقبل".

وتابع "في هذا الصدد، اريد ان اكون مدربا لاحد المنتخبات الوطنية في اميركا الجنوبية او اوروبا، اريد ان اعيش تجربة كوبا اميركا".

بيد ان غوارديولا استبعد فكرة الاشراف على تدريب المنتخب البرازيلي بقوله "هدفي الاشراف على منتخب وطني في المستقبل بطبيعة الحال، لكني اعتقد بان مدرب المنتخب البرازيلي سيكون دائما من البرازيل، لا ارى مدربا اجنبيا على رأس سيليساو".

وقاد غوراديولا فريقه مانشستر سيتي الى احراز لقب الدوري الانكليزي ثلاث مرات في خمسة مواسم اشرف عليه كما نجح في قيادته الى بلوغ المباراة النهائية لدوري ابطال اوروبا قبل ان يخسر امام تشلسي صفر-1.

© 2021 AFP