فرايرز-برايس تثأر من مواطنتها تومسون-هيراه بتسجيل ثالث أسرع توقيت في 100م

فابريس كوفريني ا ف ب/ا ف ب

ثأرت العداءة الجامايكية شيلي-آن فرايزر-برايس من هزيمتها أمام مواطنتها إيلاين تومسون-هيراه في أولمبياد طوكيو، بفوزها الخميس في سباق 100 م ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى في لوزان السويسرية، مسجلة ثالث أسرع وقت في التاريخ

إعلان اقرأ المزيد

لوزان (سويسرا) (أ ف ب)

ثأرت العداءة الجامايكية شيلي-آن فرايزر-برايس من هزيمتها أمام مواطنتها إيلاين تومسون-هيراه في أولمبياد طوكيو، بفوزها الخميس في سباق 100 م ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى في لوزان السويسرية، مسجلة ثالث أسرع وقت في التاريخ.

وسجلت فرايزر-برايس (34 عاماً)، البطلة الأولمبية في دورتي 2008 و2012، زمناً قدره 10.60 ثواني، بعد خمسة أيام فقط من فوز تومسون-هيراه بثاني أسرع توقيت (10.54 ث) في يوجين في الولايات المتحدة.

وحلت تومسون-هيراه، التي حصدت ثلاثية ذهبية في طوكيو بسباقات 100م، 200م، وأربع مرات 100م تتابع، في المركز الثاني الخميس بتسجيلها 10.64ث، وهو ثامن أفضل توقيت في تاريخ السباق.

وتقترب العداءتان بشكل كبير من تحطيم الرقم القياسي العالمي (10.49 ث) المسجل باسم الأميركية فلورنس غريفيث-جوينر عام 1988.

وستحصلان على فرصة أخرى لتحطيم هذا الرقم، خلال لقاء الدوري الماسي المقبل في باريس السبت.

© 2021 AFP