ارتفاع حصيلة الهجوم على مطار كابول إلى 85 قتيلاً وأكثر من 150 جريحاً

وكيل كوثر ا ف ب

عاملون صحيون ينقلون مصاباً على نقالة إلى مستشفى بعد هجوم انتحاري مزدوج في مطار كابول في 26 آب/أغسطس 2021

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كابول (أ ف ب)

ارتفعت الجمعة حصيلة الهجوم الانتحاري المزدوج الذي نفّذه تنظيم الدولة الإسلامية في مطار كابول إلى 85 قتيلاً بينهم 13 جندياً أميركياً، في ظلّ أجواء متوترة قبل أيام من الانتهاء المرتقب لعمليات إجلاء الأجانب والأفغان الذين يحاولون الفرار من نظام طالبان الجديد.

أثار الهجوم الذي وقع الخميس عند حلول الظلام، الفوضى والذعر في صفوف آلاف الأفغان الذين احتشدوا في المكان على أمل الصعود على متن إحدى الطائرات التي استأجرتها الدول الغربية.

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات القتلى والجرحى، ممدين في مياه قناة صرف صحي، ويحيط بهم مسعفون مشغولون للغاية وغير مجهزين. وكان رجال ونساء وأطفال يركضون في كل الاتجاهات للابتعاد عن مكان الانفجار.

وقال مسؤول في الحكومة السابقة التي أطاحت بها طالبان منتصف آب/أغسطس لوكالة فرانس برس، إن "هناك عدداً كبيراً من النساء والأطفال بين الضحايا. معظم الناس مصدومون". وكشف عن حصيلة جديدة للهجوم تبلغ 72 قتيلاً على الأقل و150 جريحاً استناداً إلى معلومات تمّ جمعها من المستشفيات المحلية.

بدا الوضع هادئاً صباح الجمعة في كابول، خصوصاً حول المطار حيث عزز عناصر طالبان حواجزهم واختفت الحشود في بعض الأماكن على ما يبدو.

أدى الهجوم المزدوج إلى مقتل 13 جندياً أميركياً على الأقل وجرح ثمانية آخرين، بحسب البنتاغون، وهو الهجوم الأكثر دموية ضد الجيش الأميركي في أفغانستان منذ 2011.

وفيما يواجه الرئيس الأميركي جو بايدن أخطر أزمة منذ بداية عهده يبدو أنها أضعفته، فقد تعهّد بـ"مطاردة" منفّذي الهجوم و"جعلهم يدفعون ثمن" قتلهم العسكريين الأميركيين. وقال بلهجة صارمة إن "أميركا لن تسمح بترهيبها".

والهجوم هو أول اعتداء دموي تشهده كابول منذ سقوطها في أيدي حركة طالبان في 15 آب/أغسطس، ويأتي قبل أيام قليلة من الموعد المحدّد لإنجاز القوات الأميركية انسحابها من أفغانستان في 31 آب/أغسطس بعد 20 عاماً من حرب عقيمة ضدّ الحركة الإسلامية المتشدّدة.

أشاد بايدن فيما كانت عيناه مغرورقتين بالدموع، بالجنود القتلى الذين وصفهم بـ"الأبطال (...) المنخرطين في مهمة خطيرة لإنقاذ أرواح آخرين" مشيراً إلى أن الولايات المتحدة "ستواصل عمليات الإجلاء".

- مسعفون غارقون -

بحسب واشنطن، التي تتوقع أن "تتواصل" هجمات تنظيم الدولة الإسلامية، نفذ الهجومين انتحاريان من تنظيم الدولة الإسلامية وأعقبهما إطلاق نار.

وتحت اسم "الدولة الإسلامية-ولاية خراسان"، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم وهومن بين أكثر الهجمات دموية في أفغانستان في السنوات الأخيرة التي أسفرت عن مقتل المئات، خصوصاً من الشيعة.

لكن رغم أنهما تنظيمان سنيّان متطرفان، إلا أن تنظيم الدولة الإسلامية وطالبان في تنافس ويتبادلان الكراهية.

نددت الدول الغربية بالهجوم مشيرةً إلى أنه ينبغي ألا يمنعها من مواصلة عمليات الإجلاء الهائلة التي سمحت حتى اليوم بمغادرة 100,100 شخص، بحسب البيانات الأخيرة التي نشرها البيت الأبيض مساء الخميس.

كما ندّدت روسيا "بأشد العبارات" بالهجوم، وقال الناطق باسم الكرملين إن "الخطر كبير ... بأن تستغل تنظيمات إرهابية الفوضى في أفغانستان".

ودانت حركة طالبان الهجوم. وقال الناطق باسمها ذبيح الله مجاهد "تدين الإمارة الإسلامية بقوة التفجير الذي استهدف مدنيين في مطار كابول"، مشدّداً على أنّ "الانفجار وقع في منطقة خاضعة أمنياً لمسؤولية القوات الأميركية".

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الجمعة أن تركيا أجرت أول محادثات لها مع طالبان في كابول، موضحا أن أنقرة ما زالت تجري تقييما لاقتراح الحركة الإسلامية لإدارة مطار العاصمة الأفغانية بعد الانسحاب الأميركي.

منذ السيطرة المفاجئة لطالبان على كابول وعلى الحكم، بات مطار كابول الكبير آخر مكان في البلاد تتجمع فيه القوات الغربية بقيادة الجيش الأميركي.

ودعا حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي إلى مواصلة عمليات الإجلاء منذ كابول رغم كل شيء.

- هلع -

أعلنت إسبانيا الجمعة انتهاء عملياتها للإجلاء من كابول، على غرار ألمانيا وهولندا والسويد وكندا وأستراليا. وأكدت لندن صباح الجمعة أن عملياتها للإجلاء ستنتهي خلال "بضع ساعات".

من جهتها، أشارت باريس إلى أنها يمكن أن تواصل عمليات الإجلاء من أفغانستان بعد مساء الجمعة، رغم أن رئيس الوزراء جان كاستكس صرح الخميس أن فرنسا تنوي استكمال عمليتها مساء الجمعة حسب المهلة التي "فرضها" الأميركيون.

بعد الهجوم، كانت باريس قد أعلنت إجلاء سفيرها في أفغانستان دافيد مارتينون إلى فرنسا لأسباب أمنية، إذ كان موجوداً حتى الآن في مطار كابول.

بحسب مصادر عسكرية، وقع أحد التفجيرين قرب بوابة آبي وهي إحدى النقاط الثلاث المؤدية إلى المطار.

وقال شاهد يدعى ميلاد لفرانس برس "لقد كان انفجارًا ضخماً وسط حشد كان ينتظر أمام إحدى بوابات المطار" حيث مر في الأيام الأخيرة أشخاص قام بإجلائهم الفرنسيون والبريطانيون.

وأكد أنه شاهد "جثثاً وأشلاء بشرية" في الموقع.

وسط الفوضى، قال شاهد آخر إنه فقد الوثائق التي كانت ستسمح له بالمغادرة مع زوجته وأطفاله الثلاثة في إحدى الرحلات الجوية.

وأضاف "لا أريد أن أذهب (إلى المطار) مرة أخرى. فلتسقط أميركا وعمليات الإجلاء التي تقوم بها وتأشيراتها".

وكتب المنسق الطبي لمنظمة "ايميرجنسي" الإيطالية غير الحكومية ألبيرتو زانين أن الجرحى "لم يتمكنوا من التحدث، كثرٌ كانوا مذعورين، نظراتهم شاردة، كأنهم يحدقون في الفراغ".

بدأت وتيرة عمليات الإجلاء التي لم تتوقف عن التسارع في الأيام الأخيرة، بالتراجع الأربعاء.

وأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء أن حركة طالبان تعهّدت بالسماح للأميركيين والمواطنين الأفغان المعرّضين للخطر بالمغادرة بعد انسحاب القوات الأميركية في 31 آب/أغسطس.

يثير الانتهاء الوشيك لعمليات الإجلاء خشية عدد كبير من الأفغان الذين عملوا في السنوات الأخيرة لصالح القوات الأجنبية أو الحكومة الأفغانية السابقة الموالية للغرب ويشعرون بأنهم مهددون من جانب طالبان، من عدم تمكنهم من مغادرة البلاد في الوقت المناسب.

ويخشى أفغان كثرٌ ممن يعيشون في المدن ومتعلمون، من أن يعيد الإسلاميون فرض النظام الأصولي والوحشي نفسه الذي كان مفروضاً خلال فترة حكمهم بين 1996 و2001.

بورز-امد/أم/ص ك

© 2021 AFP