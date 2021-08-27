بطولة ألمانيا: هالاند يخطف فوزًا قاتلا لدورتموند ضد هوفنهايم

إينا فاسبندر ا ف ب

النجم النروجي إرلينغ هالاند يحتفل بهدفه لبوروسيا لدورتموند ضد هونفهايم في الدوري الالماني لكرة القدم في 27 آب/أغسطس 2021 على ملعب سيغنال إيدونا بارك

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دورتموند (ألمانيا) (أ ف ب)

سجل النجم النروجي إرلينغ هالاند هدفًا في الوقت بدل الضائع ليمنح بوروسيا دورتموند فوزًا قاتلا 3-2 على ضيفه هوفنهايم بعد دقيقة واحدة من تسجيل الاخير هدف التعادل، في افتتاح المرحلة الثالة من الدوري الألماني لكرة القدم الجمعة.

وتقدم أصحاب الارض عبر الشاب الاميركي جيوفاني رينا (49)، قبل أن يعادل النموسي كريستوف باومغارتنر للضيوف (61). إلا أن الانكليزي جود بيلينغهام سجل ما بدا هدف الفوز بعد ثماني دقائق (69).

لكن البديل الإسرائيلي موناس دبور سجل هدفًا في الدقيقة الاخيرة من المباراة (90) ليبدو أن دورتموند سيفرط بالنقاط للمباراة الثانية تواليًا، إلا أن المهاجم الفتاك كان له رأي آخر مانحًا فريقه فوزه الثاني هذا الموسم (90+1).

ورفع دورتموند رصيده الى ست نقاط في الصدارة موقتًا من فوزين وخسارة، فيما مني هوفنهايم بالهزيمة الاولى وتجمد رصيده عند أربع نقاط.

واستهل دورتموند الموسم الحالي بخماسية (5-2) ضد أينتراخت فرانكفورت قبل أن يسقط الأسبوع الماضي 2-1 ضد فرايبورغ، بعد أيام من خسارته الكأس السوبر المحلية ضد غريمه بايرن ميونيخ.

وألحق فريق المدرب ماركو روز الخسارة الاولى بهوفنهايم بعد سلسلة من عشر مباريات من دون هزيمة في جميع المسابقات، وتحديدًا منذ أوائل نيسان/أبريل الفائت أمام أوغسبورغ.

واستهل هوفنهايم موسمه بفوز افتتاحي برباعية نظيفة على أوغسبورغ وتعادل 2-2 مع أونيون برلين.

وبعد أن نجح النجم الكرواتي لهوفنهايم أندري كراماريتش في صناعة أربعة من أهداف فريقه الستة في أول مبارتين تصدر بها قائمة ترتيب أفضل ممرين في البطولة، لم يكرر ذلك اليوم. وبعد أن سجل سبعة أهداف في ثماني مباريات ضد دورتموند، لم يجد طريقه الى الشباك.

وهذه الخسارة الثانية فقط لهوفنهايم ضد دورتموند في 8 مواجهات في الدوري مقابل ثلاثة انتصارات ومثلها تعادلات.

وافتقد فريق روز لخدمات الظهير الأيسر نيكو شولز الذي خرج مصابًا في المباراة الاخيرة وحل البرتغالي رافايل غيريرو مكانه.

ورغم أن دورتموند أحكم سيطرته على مجريات الشوط الاول في ملعب سيغنال إيدونا بارك، إلا أنه لم يتمكن من ترجمة فرصه الى أهداف وكان عليه الانتظار حتى بداية الشوط الثاني عبر الشاب رينا ابن الـ18 عامًا الذي سدد من مشارف المنطقة على يسار الحارس أوليفر باومان (49).

وعادل هوفنهايم عبر باومغارتنر بعد أن وصلته كرة رائعة خادعة من دنيس غيغير الى الجهة اليمنى داخل المنطقة، تابعها النمسوي في الشباك (61).

إلا أن بيلينغهام لم ينتظر أكثر من ثماني دقائق لإعادة التقدم لأصحاب الارض بعد ان وصلته الكرة على الجهة اليسرى داخل المنطقة، تابعها جميلة بيسراه قوية في المرمى (69).

وبعد أن سجل دبور التعادل عندما تهيأت الكرة امامه بعد أن ارتدت من القائم إثر رأسية النجيري كيفن أكبوغوما، استفاد هالاند من بلبلة في منطقة الخصم في محاولة تشتيت الكرة وأسكن الكرة الشباك مسجلا هدفه الثالث في الدوري هذا الموسم.

© 2021 AFP