بطولة انكلترا: مواجهة من العيار الثقيل بين ليفربول وتشلسي

جاتسين تاليس ا ف ب

مهاجم تشلسي البلجيكي روميلو لوكاكو في لقطة له خلال مباراته الاولى مع تشلسي في الموسم الجديد من الدوري الانكليزي. 22 اب/اغسطس 2021

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لندن (أ ف ب)

سيكون ملعب أنفيلد مسرحا لمواجهة من العيار الثقيل بين ليفربول وتشلسي الطامحين الى احراز اللقب، في حين سيحاول أرسنال الجريح حصد اولى نقاطه هذا الموسم عندما يحل ضيفا على مانشستر سيتي حامل اللقب السبت ضمن المرحلة الثالثة من بطولة انكلترا لكرة القدم.

ويعتبر تشلسي وليفربول أحد خمسة فرق حصدت العلامة الكاملة في المباراتين الاولين من الموسم الجديد، إلى جانب وست هام وتوتنهام وبرايتون.

وستكون المواجهة مثيرة بين مهاجم تشلسي القديم-الجديد البلجيكي روميلو لوكاكو وقلب دفاع ليفربول الهولندي فيرجيل فان دايك العائد من اصابة في الرباط الصليبي ابعدته عن معظم فترات الموسم الماضي.

وكان لوكاكو عاد الى تشلسي الذي تركه عام 2014 قادما من إنتر الايطالي في صفقة قدرت ب97.5 مليون يورو وخاض باكورة مبارياته معه ضد ارسنال الاسبوع الفائت وكان نجم المباراة بافتتاحه التسجيل كما كان عبئا ثقيلا على دفاع ارسنال طوال الدقائق التسعين.

ويعتبر النقاد بان لوكاكو سيشكل المدماك الاخير في تشكيلة النادي اللندني الذي توج بطلا لاوروبا في ايار/مايو الماضي وسيجعل منه منافسا رئيسا على اللقب في الدوري الانكليزي الممتاز.

واستهل ليفربول الموسم الحالي بطريقة مثالية حيث تغلب على نوريتش سيتي بثلاثية نظيفة خارج ملعبه في مستهل مشواره قبل ان يفوز على بيرنلي 2-صفر.

واعتبر حارس مرمى ليفربول البرازيلي أليسون بان الفوز على تشلسي سيكون بمثابة الرسالة بان ليفربول عائد بقوة بقوله "بالنسبة لما نعتقد ولما نريد أن نحقق، فان مواجهة أحد الفرق المرشحة لاحراز اللقب هو اشارة جيدة وإذا نجحنا في التغلب عليه سيعطينا هذا الامر دفعة معنوية هائلة".

وتابع "سبق لنا أن أحرزنا لقب الدوري الانكليزي الممتاز، وندرك تماما بانه يتعين علينا أن نفكر بالتحدي القادم وبالتالي فهذه المباراة في غاية الاهمية".

وبعد أن حافظ على نظافة شباكه في مباراتيه الاولين ضد نوريتش سيتي (3-صفر) وضد بيرنلي (2-صفر)، كان مهاجموه على الموعد أيضا حيث سجل الجناح البرتغالي ديوغو جوتا هدفين وكل من المصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو والسنغالي ساديو ماني هدفا.

في المقابل، يملك تشلسي سجلا مماثلا تماما بفوزه على كريستال بالاس 3-صفر ثم على جاره أرسنال 2-صفر في عقر دار الاخير.

-ارسنال والمهمة الصعبة-

وعلى ملعب الاتحاد، لن تكون مهمة أرسنال المتعثر سهلة على الاطلاق في حصد أولى نقاطه هذا الموسم عندما يحل ضيفا عل مانشستر سيتي الذي استعاد توازنه في المرحلة الثانية، عندما دك شباك نوريتش سيتي بخماسية نظيفة بعد ان خسر مباراته الافتتاحية ضد توتنهام صفر-1.

ويأمل أرسنال في أن ترفع النتيجة الساحقة التي حققها بفوزه على وست بروميتش البيون بسداسية نظيفة منتصف الاسبوع الحالي في كأس الرابطة من معنوياته لاعبيه خلال مواجهة سيتي لا سيما هدافه الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ الذي سجل ثلاثية في اول مباراة يخوضها أساسيا هذا الموسم بعد تعافيه من إصابة بفيروس كورونا.

وحقق أرسنال بداية سيئة للغاية إذ خسر مباراته الافتتاحية امام جاره برنتفورد الصاعد هذا الموسم الى مصاف اندية الدرجة الممتازة صفر-2، ثم سقط على ارضه امام جاره الاخر تشلسي بثنائية نظيفة ايضا.

يذكر أن سيتي لم يخسر في الدوري أمام أرسنال منذ عام 2015.

وسيحاول توتنهام المحافظة على سجله المثالي عندما يستضيف واتفورد.

وتلقى الفريق اللندني الشمالي نبأ سارا بإعلان هدافه هاري كاين بقاءه في صفوفه بعد أن كان مرشحا للانتقال الى صفوف مانشستر سيتي، وغرّد قائد منتخب إنكلترا في حسابه على تويتر "سأبقى في توتنهام هذا الصيف وسأكون مركّزا 100% على مساعدة الفريق لتحقيق النجاح".

ونشأ كاين في صفوف توتنهام حيث بدأ مسيرته معه في عام 2011 وخاض 335 مباراة.

وكاين هو ثاني أفضل هداف في تاريخ توتنهام برصيد 221 هدفاً، وبفارق 45 هدفاً عن الرقم القياسي الذي سجله جيمي غريفز.

ورغم ذلك، لم يتمكن مع سجله الغزير من الأهداف من إنهاء جفاف الألقاب المتواصل في توتنهام منذ 13 عاماً علما بان فريقه بلغ نهائي دوري ابطال اوروبا عام 2019 وخسر أمام ليفربول صفر-2، ونهائي كأس الرابطة في نيسان/أبريل الماضي وخسر أمام سيتي.

ويسعى مانشستر يونايتد إلى الانفراد بالرقم القياسي بالاحتفاظ بسجله خاليا من الهزائم خارج ملعبه للمباراة الـ28 تواليا عندما يحل ضيفا على ولفرهامبتون.

وكان فريق الشياطين الحمر عادل الرقم القياسي الموجود بحوزة أرسنال بعدم خسارته بعيدا عن قواعده في 27 مباراة الاسبوع الماضي عندما عاد بالتعادل 1-1 من أرض ساوثمبتون.

© 2021 AFP