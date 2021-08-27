رونالدو يعود الى مانشستر يونايتد بعد 12 عامًا من رحيله

وصل رونالدو الى مانشستر يونايتد في العام 2003 وأمضى معه ستة مواسم، سجل خلالها 118 هدفًا في 292 مباراة

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مانشستر (المملكة المتحدة) (أ ف ب)

بعد 12 عامًا من رحيله عن ملعب "أولد ترافورد"، يعود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الى ناديه السابق مانشستر يونايتد الانكليزي الذي انطلق منه الى العالمية، بعد أن أعلن الأخير الجمعة أنه توصل الى اتفاق مع يوفنتوس الايطالي لانتقال المهاجم الفتاك.

وقال النادي في بيان "يُسعد مانشستر يونايتد أن يؤكد أن النادي توصل إلى اتفاق مع يوفنتوس بشأن انتقال كريستيانو رونالدو، بشرط استيفاء البنودالشخصية، التأشيرة والفحوصات الطبية".

وتابع "جميع من في النادي يتطلع للترحيب بعودة كريستيانو الى مانشستر".

بهذا الإعلان، أنهى يونايتد تكهنات دامت قرابة 24 ساعة بدا فيها رونالدو أقرب للعودة الى القسم الازرق في المدينة، الى الغريم مانشستر سيتي، بعد 12 عامًا من رحيله الى ريال مدريد الإسباني عام 2009.

وارتبط سيتي بالتعاقد مع البرتغالي البالغ 36 عامًا لاسيما بعد أن أخفق في التعاقد مع المهاجم هاري كاين من توتنهام.

إلا أن مدرب يونايتد النروجي أولي غونار سولشاير ألمح الى أن النادي سيتقدم بعرض الى يوفنتوس خلال المؤتمر الصحافي في وقت سابق من الجمعة، على ضوء مباراة الفريق ضد مضيفه ولفرهامبتون في المرحلة الثالثة من الدوري الاحد.

قال سولشاير الذي لعب الى جانب رونالدو قبل ان يعتزل في 2007 "كريستيانو هو أسطورة هذا النادي، إنه أفضل لاعب على مر العصور بالنسبة لي. لطالما تواصلنا بشكل جيد. أعرف أن برونو (فرنانديش) كان يتواصل معه أيضًا. يعرف ما نشعر به تجاهه. إذا أراد الرحيل عن يوفنتوس، يعرف أننا هنا".

أشارت شبكة سكاي سبورتس الإيطالية الى أن يونايتد قدم عرضًا بقيمة 28 مليون يورو (33 مليون دولار) الى يوفنتوس، وسيوقع رونالدو عقدًا لمدة عامين يتقاضى بموجبه 25 مليون يورو في الموسم.

وصل رونالدو الى يونايتد في العام 2003 في سن الـ18 قادمًا من سبورتينغ وأمضى معه ستة مواسم، سجل خلالها 118 هدفًا في 292 مباراة محققًا لقب الدوري الممتاز ثلاث مرات وأول لقب له في دوري أبطال أوروبا عام 2008 قبل أن يضيف أربعة مع ريال مدريد، ليفوز عن العام ذاته بأول كرة ذهبية لأفضل لاعب في العالم قبل أن يحرز أربع أيضًا مع النادي الملكي.

- "الحياة تستمر" -

في وقت سابق من اليوم، أعلن مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليغري أن رونالدو يرغب في الرحيل عن تورينو.

وكشف "حين تحدثت مع كريستيانو أمس، قال لي إن لا نية له في البقاء في يوفنتوس وبالتالي لن يتم اختياره ليشارك غدًا (السبت ضد إمبولي). هذا الصباح لم يتمرن".

وتابع "كريستيانو اتخذ خياره. هذه أشياء تحدث في الحياة. ولكن يبقى يوفنتوس، وهو الشيء الأهم. لقد قدّم مساهمته خلال ثلاث سنوات، والآن الحياة تستمر".

فاز رونالدو الذي كان لا يزال مرتبطًا بعقد مع ناديه الإيطالي حتى 30 حزيران/يونيو 2022، بلقبين في "سيري أ" مع يوفنتوس، إلا أن الفترة التي أمضاها في شمال إيطاليا لم ترتقِ الى مستوى التوقعات.

وصل الى "السيدة العجوز" في العام 2018 بعد أن سجل 450 هدفًا في 438 خلال تسعة مواسم مذهلة مع ريال مدريد، محققًا لقب دوري الأبطال أربع مرات.

رأى فيه يوفنتوس القطعة التي هو بحاجة إليها من أجل إنهاء انتظار دام 25 عامًا للفوز باللقب القاري المرموق. إلا أن الفريق فشل في تجاوز الدور ربع النهائي في المواسم الثلاثة الاخيرة.

كما خسر البيانكونيري الموسم الماضي لقب الدوري المحلي لصالح إنتر بعد أن احتكره لتسعة مواسم وانتظر حتى المرحلة الاخيرة لضمان مقعد في المسابقة القارية الام.

مع ذلك، تصدر رونالدو ترتيب هدافي الكالتشيو متفوقًا على البلجيكي روميلو لوكاكو الذي انضم هذا الموسم من إنتر الى تشلسي الانكليزي مقابل 97 مليون جنيه إسترليني.

كما أثبت خلال كأس أوروبا الأخيرة أن لا زال لديه الكثير ليقدمه، إذ فاز بجائزة أفضل هداف (5) بالرغم أن البرتغال لعبت أربع مباريات قبل أن تخرج من الدور الـ16.

وسبق أن عزز مانشستر يونايتد صفوفه هذا الموسم بضم الجناح جايدون سانشو من بوروسيا دورتموند الألماني والمدافع الفرنسي رافايل فاران من ريال مدريد، في مسعاه للفوز بلفب البرميرليغ للمرة الاولى منذ رحيل مدربه الاسطوري الاسكتلندي أليكس فيرغوسن عام 2013.

وينضم رونالدو الى أسماء قوية في خط الهجوم للشياطين الحمر الى جانب مواطنه فرنانديش، سانشو، الأوروغوياني المخضرم إديسنون كافاني، ماركوس راشفود، الفرنسيَيْن أنتوني مارسيال وبول بوغبا والمهاحم الشاب مايسون غرينوود.

© 2021 AFP