زفيريف سيرفع دعوى قضائية ضد مزاعم تتهمه بالعنف المنزلي

ماثيو ستوكمان غيتي/ا ف ب/ارشيف

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نيويورك (أ ف ب)

أعلن الألماني ألكسندر زفيريف المتوج بذهبة أولمبياد طوكيو الجمعة أنه يعتزم اتخاذ إجراءات قانونية ضد صديقته السابقة أوليا شاريبوفا التي تتهمه بممارسة العنف المنزلي، نافيًا مرة أخرى ارتكابه أي مخالفات.

ويأتي هذا الإعلان قبل ثلاثة أيام من انطلاق بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخرالبطولات الاربع الكبرى، حيث سيكون وصيف العام الماضي من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

وسبق لشاريبوفا أن اتهمت زفيريف في تشرين الاول/أكتوبر الماضي بالإساءة الجسدية والعاطفية، وهي مزاعم نفاها حينها أيضًا.

تم نشر المزيد من التفاصيل حول ادعاءاتها الخميس، مما دفع زفيريف إلى إصدار بيان على تويتر حول المسألة.

وقال المصنف رابعًا عالميًا "لقد طلبت تدخل محاميي الألمان والأميركيين في هذه المسألة. وقد حصلوا بالفعل على أمر قضائي أوّلي ضد المصدر وصاحب البلاغ الذي نشر الادعاءات الكاذبة".

وتابع "اطلعت المحكمة على البراهين التي قدمناها. الاتهامات التي أثيرت هي تشهيرية وكاذبة. وعليه، رفع المحامون إجراءات أخرى ضد المصدر وصاحب البلاغ.أنا أنفي بشكل قاطع وجازم أني أسأت إلى أوليا".

كما دعم زفيريف (24 عامًا) فكرة تقدمت بها رابطة محترفي كرة المضرب "ايه تي بي" لإنشاء سياسة ضد عنف منزلي مماثلة لتلك المستخدمة في بعض بطولات الفرق الرياضية.

وتابع "أنا أؤيد تمامًا إنشاء سياسة مكافحة العنف المنزلي الخاصة برابطة محترفي كرة المضرب"، وختم "لن أتطرق إلى هذه المسألة بأكثر من ذلك".

© 2021 AFP