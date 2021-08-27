يوروبا ليغ: مواجهات ثنائية قوية في دور المجموعات والاسباني مورينو لاعب العام

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اسطنبول (أ ف ب)

أسفرت قرعة دور المجموعات من مسابقة الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) لكرة القدم لموسم 2021-2022 التي سحبت الجمعة في اسطنبول عن مواجهات ثنائية قوية، لعل ابرزها موناكو الفرنسي مع أيندهوفن الهولندي، ونابولي الايطالي مع ليستر سيتي الانكليزي.

ويعتبر ليستر بطل انكلترا عام 2016، الذي حل خامسا في الدوري المحلي الموسم الماضي أحد ابرز المرشحين لاحراز اللقب بقيادة مدربه الإيرلندي الشمالي براندن رودجرز وهدافه المخضرم جيمي فاردي والحارس الخبير الدنماركي بيتر شمايكل بالاضافة الى كوكبة من اللاعبين المجتهدين امثال صانع الالعاب البلجيكي يوري تيليمانس.

والامر ينطبق على نابولي الفائز بلقب هذه المسابقة عندما كانت تحت مسمى كأس الاتحاد الاوروبي عام 1989 بقيادة النجم الارجنتيني الاسطورة الراحل دييغو مارادونا، الذي حل خامسا في دوري بلاده الموسم الماضي.

ويشرف عل تدريب نابولي المدرب لوتشانو سباليتي الذي قاد إنتر بين 2019 و2019.

واطلق على المجموعة الثانية لقب "مجموعة الموت" كونها تضم موناكو وايندهوفن بالاضافة إلى ريال سوسييداد في حين يكملها شتورم غراتس النمسوي.

-نظام التأهل-

وطرأت تعديلات كثيرة على نظام التأهل إلى دور الـ16 من المسابقة القارية، لا سيما بعد استحداث مسابقة جديدة تحت مسمى "كونفرنس ليغ".

وكانت الفرق المشاركة في يوروبا ليغ توزع على 12 مجموعة في السابق، بينما وزعت هذه المرة على ثماني مجموعات وسيتأهل الفائز بكل مجموعة الى دور الـ16، في حين تخوض الفرق التي تحتل المركز الثاني في كل مجموعة الملحق مع الفرق صاحبة المركز الثالث في المجموعات الثماني في مسابقة دوري ابطال اوروبا لاكمال عقد دور ال16.

أما الفرق التي تحتل المركز الثالث في مجموعاتها، فتنتقل لمواجهة الفرق التي حلت ثانية في مسابقة "كونفرنس ليغ".

-مورينو افضل لاعب الموسم الماضي-

وعلى هامش القرعة، اختير مهاجم فياريال ومنتخب اسبانيا جيرار مورينو افضل لاعب في مسابقة يوروبا ليغ الموسم الفائت بعد ان ساهم بشكل كبير في تتويج فريقه باللقب بتغلبه على مانشستر يونايتد 11-10 بركلات الترجيح في المباراة النهائية، وذلك من خلال تسجيله 7 اهداف الموسم الماضي بينها هدف في المباراة النهائية.

وتفوق مورينو على ثنائي مانشستر يونايتد المهاجم الاوروغوياني ادينسون كافاني وصانع الالعاب البرتغالي برونو فرنانديش.

وهنا القرعة

المجموعة الأولى: ليون (فرنسا)، رينجرز (اسكتلندا)، سبارتا براغ (تشيكيا)، بروندبي (الدنمارك)

المجموعة الثانية: موناكو (فرنسا)، أيندهوفن (هولندا)، ريال سوسييداد (إسبانيا)، شتورم غراتس (النمسا)

المجموعة الثالثة: نابولي (إيطاليا)، ليستر سيتي (إنكلترا)، سبارتاك موسكو (روسيا)، ليغيا وارسو (بولندا)

المجموعة الرابعة: أولمبياكوس (اليونان)، أينتراخت فرانكفورت (المانيا)، فنربغتشه (تركيا)، أنتورب (بلجيكا)

المجموعة الخامسة: لاتسيو (إيطاليا)، لوكوموتيف موسكو (روسيا)، مرسيليا (فرنسا)، غلطة سراي (تركيا)

المجموعة السادسة: براغا (البرتغال)، النجم الاحمر (صربيا)، لودوغوريتس (بلغاريا)، ميدتيلاند (الدنمارك)

المجموعة السابعة: باير ليفركوزن (المانيا)، سلتيك (اسكتلندا)، ريال بيتيس (اسبانيا)، فيرينتسفاروش (المجر)

المجموعة الثامنة: دينامو زغرب (كرواتيا)، غنك (بلجيكا)، وست هام (انكلترا)، رابيد فيينا (النمسا)

تقام الجولة الاولى في 16 ايلول/سبتمبر والسادسة والاخيرة في 9 كانون الاول/ديسمبر

© 2021 AFP