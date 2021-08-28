بطولة ألمانيا: ليفركوزن وفرايبورغ يتصدران مؤقتاً

توماس كينزلي ا ف ب/ا ف ب

لاعبو فرايبورغ يحتفلون بتسجيل الهدف الثاني في مرمى شتوتغارت ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الألماني لكرة القدم في 28 آب/أغسطس 2021

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برلين (أ ف ب)

تصدر كل من باير ليفركوزن وفرايبورغ ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم مؤقتاً الأحد، باكتساح الأول لأوغسبوغ 4-1 وفوز الثاني على شتوتغارت 3-2، مع امكانية التحاق بايرن ميونيخ بهما بحال فوزه على هرتا برلين في وقت لاحق ضمن المرحلة الثالثة من البوندسليغا.

وارتقى الفريقان إلى الصدارة مع سبع نقاط من ثلاث مباريات، خلف الرباعي الذي يمتلك ست نقاط: بوروسيا دورتموند، كولن، ماينتس، وفولفسبورغ الذي لعب مباراتين فقط.

وبعد رباعيته النظيفة في مرمى بوروسيا مونشنغلادباخ نهاية الأسبوع الماضي، عاد باير ودكّ شباك مضيفه أوغسبورغ برباعية أخرى، تناوب على تسجيلها المدافع البرازيلي إياغو (4) وزميله فلوريان نيدرليشنر (14) خطأ في مرمى فريقهما، قبل أن يضيف التشيكي باتريك شيك (74) وفلوريان فيرتز (81) هدفين آخرين.

وسجّل نيدرليشنر نفسه هدف فريقه اليتيم في الدقيقة 30.

وكان من الممكن أن تكون النتيجة أثقل، إذ سجل الفرنسي موسى ديابي الذي استدعي مؤخراً للمرة الأولى إلى تشكيلة الديوك، هدفا في الدقيقة 42 لكن تم الغاؤه، فيما هز كل من شيك والفرنسي أمين عدلي العارضة في الدقيقتين 87 و88 توالياً.

من جهته، وبعد إسقاطه دورتموند في المرحلة الثانية في البطولة 2-1، بدا فرايبورغ في مستوى مستقر على ملعب شتوتغارت، عندما سجّل ثلاثة أهداف في أقل من نصف ساعة، بينها ثنائية الكوري الجنوبي وو-يونغ جيونغ (3و9)، فيما أضاف لوكاس هولر الهدف الثالث في الدقيقة 28.

وحاول شتوتغارت العودة بالمباراة، وأثار الرعب في صفوف فرايبورغ حين سجل هدفين في دقيقتين قبل انتهاء الشوط الأول عن طريق اليوناني كونستانتينوس مافروبانوس (45) وحمادي الغديوي (45+2)، لكنه لم يتمكن من تغيير النتيجة في الشوط الثاني.

وفي مباريات أخرى، تعادل أرمينيا بيليفيلد مع أينتراخت فرانكفورت 1-1، وفاز كولن على بوخوم 2-1، فيما تغلب ماينتس على فورث بثلاثية نظيفة.

ويحظى حامل لقب الموسم الماضي بايرن ميونيخ بفرصة الانضمام إلى الصدارة في نهاية اليوم، بحاول فوزه على هرتا برلين متذيل الترتيب على ملعب أليانز أرينا.

© 2021 AFP